「閒魚」上公然倒賣元代國寶級文物　山西警方介入調查

近日，內地二手交易平台「閒魚」上，出現公然倒賣元代文物一幕，有網民發現後揭穿。目前，相關文物已被追回，警方正進一步調查案件中。



據《九派新聞》報道，被倒賣的文物是一尊琉璃脊飾，售價8.8萬元人民幣。該「閒置物品」的描述寫到，「大元泰定元年琉璃一套，鴟吻嘴有修，這個雕塑玩的是文化和味道，要玩品相的不要下單。」據圖片顯示，該文物的反面字跡斑駁，但仍依稀可見「大元泰定元年」字樣。

惟有網民發現後於周四（28日）舉報指，該「閒置物品」實為國家文物，原存放於全國重點文物保護單位山西武鄉縣北良福源院，是西配殿屋脊上的一尊琉璃脊飾，未料卻被人放到網上公開出售。該網民還指，「脊飾上還有元泰定元年（1324年）題記，保有元代年號的琉璃脊飾十分罕見，可稱為國寶中的國寶。」

另外，因賣家名稱與內地擁有百萬粉絲的文玩博主相似，還一度產生誤會。上述博主稱，售賣商品的人冒用自己的網名，自己亦因此遭到攻擊謾罵，冒用者目前已更名為「歐洲回流」，且仍在「閒魚」平台進行古玩售賣。

對於上述情況，山西武鄉市政府28日下午表示，已在太原追回相關文物，並已交予警方調查處理。武鄉縣警方亦表示，已經於周三（27日）晚上收到報警，目前已介入此事。

據了解，武鄉北良侯福源院位於山西省長治市武鄉縣西北30公里的故城鎮北良村，是省級文物保護單位，現存建築有佛殿、東廊房、西配殿。其中，佛殿樓建於明正統九年（1444年）。而今次被倒賣的琉璃脊飾位於西配殿的屋脊上，背面刻有元代年號。