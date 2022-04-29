一箭雙星｜中國成功發射四維01/02衛星　提供商業遙感數據服務

周五（4月29日）12時11分，長征二號丙（以下簡稱「長二丙」）火箭在酒泉衛星發射中心點火起飛，成功將中國四維01/02兩顆全球高精度光學成像衛星送入預定軌道。今次發射是長征系列運載火箭的第417次發射。

據了解，該衛星主要為國內自然資源、測繪、海洋、環保等行業，以及城市安全、數字農村等新興市場提供商業遙感數據服務。



長征二號丙運載火箭由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製。本次任務為單十表慣組、3.35米整流罩以及雙星串聯發射狀態，也是長二丙火箭2022年第2次商業發射。

本次發射在3秒鐘內完成2顆衛星和1個筒段共3個物體的3次分離動作，創下長二丙火箭最短星箭分離間隔時間紀錄。

為保障短時間快速分離的安全性，設計人員通過理論建模與仿真驗證、統計分析型號歷史飛行分離數據，設計出新的分離方案——對成熟技術狀態組合再利用，滿足了衛星安全分離、火箭末級可控離軌的任務要求；對箭上伺服機構插座、溫度傳感器、安溢活門等均進行了改進，進一步提高產品可靠性。

據了解，長二丙火箭本次任務從啟動論證到待命出廠僅用了4個月，而後續長二丙火箭將開啟高密度發射旅程。