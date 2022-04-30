長十一今成功發射　為中國首次實現運載火箭海上「一站式」發射

長征十一號運載火箭今日（30日）上午11時30分在黃海南部海域，以「一箭五星」方式托舉吉林一號高分系列衛星點火升空，衛星之後順利被送入預定軌道，發射取得圓滿成功。本次發射是長征系列運載火箭第418次發射，據悉，今次也是中國首次實現運載火箭海上「一站式」發射，即總裝、總測、出港、發射一體化。



長十一今日上午成功發射。（《中國航天報》微信公眾號）

在是次任務中，長征十一號運載火箭在一院固體運載火箭產業基地完成總裝總測，之後被轉運至港口發射船完成發射準備並出海執行任務，首次實現了火箭總裝、總測、出港、發射的一體化，任務週期縮短三分之一，同時減少運輸成本及運輸過程可能產生的風險，為後續海上高頻次、批量化發射奠定了紮實的基礎。其還進行了以一級更換新型伺服機構為代表的多項技術改進，令火箭的測試覆蓋性和可維護性得以提高，發射操作更加簡捷。是次發射船航程逾550公里，進一步拓展了海射的機動範圍，提高任務適應性。

據了解，由中國航天科技集團有限公司一院研製的長征十一號運載火箭主要用於太陽同步軌道和近地軌道載荷發射任務，支持單星發射、多星發射、星座快速組網和補網發射。目前，其共進行13次發射任務，包括10次為陸上發射、3次海上發射，累計將58顆衛星送入太空。今年還將有1至3次海上發射計劃，包括低傾角圓軌道和太陽同步軌道。

至於吉林一號高分03D04星至07星及高分04A星共包含5顆衛星，是由長光衛星技術股份有限公司出資自研的光學遙感技術衛星，主要用於獲取高分辨可見光推掃影像和視頻影像。5顆衛星與在軌的吉林一號衛星組網後，將為林業、農業、草原、海洋、資源、環境、城市建設等行業用戶提供更加豐富的遙感數據和產品服務。

（封面圖：長十一今成功發射。來源：《中國航天報》微信公眾號）