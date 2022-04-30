湖南長沙塌樓事故釀23人被困39人失聯　習近平作重要批示

湖南長沙一處8層高居民自建房，周五（29日）中午發生倒塌事故。最新消息顯示，事故造成23人被困，目前已救出5人。此外還有39人失聯，相關救援和應急處置工作正在進行。



發生倒塌的房屋位於望城區金山橋街道金坪社區，當局經初步調查後表示，倒塌房屋是8層高居民自建房，其中1樓為門面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。

據了解，該自建房2012年建為6層，2018年加建到8層，承租戶對房屋有不同程度結構改動。目前，房屋倒塌具體原因正在深入調查中。

習近平、李克強分別作出重要批示及批示

中央對事故的發生表示高度關注，中共總書記、國家主席習近平就事故作出重要批示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作；同時注意科學施救，防止發生次生災害。要徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，及時發布權威信息。他又指，要對全國自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。堅決防範各類重大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

國務院總理李克強作出批示，要求搶抓黃金救援時間全力、科學搜救被困人員，做好傷員救治，盡最大努力減少因傷致殘和死亡。同時妥善做好家屬安撫等善後工作，實事求是、公開透明發布信息。要認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。要督促各地深入排查整治建築行業尤其是經營性自建房安全隱患，嚴防重特大事故發生。