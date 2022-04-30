湖南長沙居民樓倒塌　已救出五人　附近居民：屋主在頂樓加蓋

4月29日，湖南省長沙市望城區金山橋街道金坪社區一棟居民自建房發生倒塌事故，造成多人被困。截至4月30日7時30分，搜救隊已救出 5 名被困人員，獲救人員均被送往醫院救治。



29日中午12時左右，一棟老式建築樓倒塌，現場升起大量煙塵，不少人近圍觀。附近居民表示，「中午吃飯的時候，聽到一聲響，還以為是放鞭炮，後來才知道是有一棟樓倒塌了。」附近居民透露，該倒塌居民樓的閣樓是房主後來在樓頂加建的，該區的住屋也都有在頂樓加蓋的現象。

據了解，倒塌的建築位於長沙醫學院北門附近，為六層半磚混結構，建築面積約800平方米，一樓為門面、二樓為飯店、三樓為私人影院、四至六樓為家庭旅館，六樓以上閣樓為自住房。

應急管理部網站消息指出，事故發生後，當地消防、應急、衛健、公安等部門第一時間趕赴現場救援。救援過程中，消防員通過生命探測儀發現狹縫中有人員被困，救援人員與其進行敲擊對話，得到敲牆回應，目前已成功救出5人。倒塌房屋房主已被警方控制。現場救援、被困人員核查、傷員救治、事故調查等工作正在全力推進中。

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茶百道 、楊國福29日下午也通過微博發布消息稱，指出位於建築一樓的楊國福麻辣燙（長沙醫學院店）和長沙市望城區富福奶茶店（茶百道長沙醫學院店）受到影響。

楊國福麻辣燙商家稱，29日上午上班的幾名員工被埋，也有員工的弟媳困在裡面，目前均為失聯狀態。