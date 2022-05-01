疫情｜內地增逾8000宗本土個案上海佔大多數　當地增38人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（4月30日）新增916宗本土確診及7340宗無症狀感染者，其中上海新增788宗本土確診及7084宗無症狀感染者；新增死亡病例38宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡38宗。平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲。38位患者均有較為嚴重的急慢性基礎疾病，包括急性心肌梗死、肺栓塞、冠心病、擴張性心肌病、心功能不全IV級、心律失常、高血壓3級（極高危）、慢性阻塞性肺病、腦梗死及後遺症、阿茲海默症、糖尿病、尿毒症、肝硬化失代償期、晚期惡性腫瘤等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為原發基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例788宗和無症狀感染者7084宗，其中683宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105宗確診病例和7084宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

在上海以外，北京新增本土確診病例53宗，廣東21宗，吉林16宗，山東6宗，四川6宗，黑龍江5宗，江西5宗，河南4宗，新疆4宗，江蘇3宗，內蒙古2宗，湖南2宗，重慶1宗。

本土無症狀感染者方面，江西57宗，遼寧47宗，新疆44宗，吉林26宗，浙江18宗，山東15宗，黑龍江9宗，安徽9宗，廣東7宗，北京6宗，江蘇6宗，河南5宗，四川4宗，天津1宗，重慶1宗，雲南1宗。