北京：5月5日起進公共場所、搭交通工具　需持7日內核酸陰性證明

北京近日爆發新一波新冠疫情，為落實「動態清零」總方針及早發現早治療等要求，當局規定5月5日起，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，須持有7日內核酸檢測陰性證明。



4月30日， 北京市多區啟動第三輪核酸檢測。（新華社）

據《中國新聞網》報道，當局規定，有組織的活動方面，參加會議培訓、文藝演出、體育賽事、團隊旅遊等有組織的聚集性活動，按照「誰組織、誰負責」原則，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明及疫苗全程接種證明。

需預約的活動方面，對博物館、圖書館、旅遊景區等有預約要求的場所，預約時須提供7日內核酸檢測陰性證明，入場時掃碼測溫並查驗7日內核酸檢測陰性證明。

自主性的活動方面，進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、文化娛樂、體育健身、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，按照「誰管理、誰負責」原則，在掃碼測溫同時，查驗7日內核酸檢測陰性證明。

而在醫療機構就診方面，進入醫療機構就診人員，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明。對於急危重症等特殊情況，嚴格落實首診負責制，不得以核酸檢測結果不符合要求為由拒診。

此外，內地「五一」假期降至，當局周五（29日）宣布，「五一」期間，市民進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明；「五一」假期後，同樣須持48小時內核酸檢測陰性證明，方可返崗工作、返校學習。

值得注意的是，當局還表示，為確保常態化檢測工作平穩有序實施，最大限度方便市民開展檢測，自5月3日起，北京市核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。