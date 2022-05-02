北京新增50宗本地感染　確診佔41宗　12區開展三輪核酸篩查

周一（2日）北京市疫情記者會上，北京市疾控中心副主任、全國新冠肺炎專家組成員龐星火介紹，1日下午3時至2日下午3時，該市新增50宗本地感染個案，包括41宗確診個案及9宗無症狀感染者。當中有45宗個案是受管控人員中發現，5宗是社區篩查發現。



其通報調整風險等級，截至2日0時，朝陽區建外街道北郎東社區、勁松街道農光東里社區近14日各累計報告6宗本地確診個案；房山區竇店鎮一街村近14日累計報告9宗本地確診個案。經市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，即日起將上述3地由中風險升級為高風險地區。

截至2日0時，朝陽區十八里店鄉周家莊村近14日累計報告4宗本地確診個案。經市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，即日起將該村由低風險升級為中風險地區。

市疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、市衛健委副主任、新聞發言人李昂表示，定於3至5日，除5個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。

另外，北京故宮博物院官網同日發布消息，稱根據市防疫工作要求，自周二（3日）起，故宮博物院將關閉所有室內展廳，開放時間另行通知。

據稍早前報道，北京環球影城昨起已暫時關閉，該度假區為亞洲第3座、世界第5座環球主題公園，於去年9月20日正式向公眾開放。此外，該市為防止疫情擴散，已實施1日至4日全市暫停餐廳堂食。當局亦於1日正式啟用北京小湯山方艙醫院，共1200張床位。