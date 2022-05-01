五一勞動節｜北京冬奧特許零售店貨量充足　遊客終實現冰墩墩自由

在今年北京冬奧和冬殘奧會期間，造型可愛的吉祥物「冰墩墩」及「雪容融」引起一輪搶購潮，甚至有「一墩難求」的現象出現。

在五一小長假期間，不少熱門的吉祥物商品在網上仍處於預售狀態，但在官方的特許零售店中，大部分商品都有現貨，遊客輕易就能買到心儀的冰墩墩。



《北京青年報》報道，位於北京王府井工美大廈一層的北京2022官方特許商品旗艦店，一直是「冰墩墩」線下購買的熱門店舖。前期供貨緊張的冰墩墩、雪容融毛絨玩具、手辦、鑰匙扣等商品已基本實現現貨銷售，而採用和田玉材質的「北京冬奧徽寶」系列產品，以及採用古法建盞技藝的「冬奧官帽茶盞」等限量重磅非遺類冬奧特許商品則瀕臨售罄，僅有少量庫存。

北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物「冰墩墩」（右）和雪容融（左）。（新華社）

位於王府井大街的北京2022官方特許商品零售店（龍順成王府井店）內，一眾遊客亦排隊選購冬奧特許商品。店員介紹，冰墩墩毛絨玩具、手辦等的現貨銷售，極大滿足了北京市民及王府井地區遊客的冰墩墩購買需求，其中長20厘米的冰墩墩毛絨玩具更成為店內的熱門商品。

各熱門景區的冬奧特許零售店也在「五一」小長假前備足貨品，準備迎接假期的銷售小高峰。除了毛絨玩具、手辦、鑰匙扣外，店舖亦有銷售備受年輕人喜愛的冰墩墩盲盒、冰墩墩斜孭袋、冰箱貼、徽章等商品。

除了北京，重慶、珠海橫琴新區等地的冬奧特許零售店，同樣有冰墩墩毛絨玩具的現貨供應。而準備在「五一」期間環京遊的市民，也可以在京港澳高速竇店服務區、京禮高速阪泉服務區、京津高速永樂服務區、京承高速太師屯服務區買到冬奧特許商品。