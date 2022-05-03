北京增53宗本土　1人公廁致近40人感染　全市中小學推遲一周返校

北京新一波本土疫情持續，當局周二（3日）通報，過去24小時新增53宗本土感染。其中，通過分析發現1名感染者因上公廁，竟引發近40人感染。



北京市召開防疫記者會宣布，5月2日下午3時至3日下午3時，當地新增53宗本土感染，包括47宗確診個案及6宗無症狀感染者，其中管控人員50宗、社區篩查3宗。

自4月22日至5月3日，北京今波疫情已累計通報453宗本土感染，涉及14個區，其中朝陽區183宗、房山區117宗、通州區46宗、豐台區31宗、順義區22宗、海淀區19宗、石景山區10宗、昌平區和大興區各8宗、東城區3宗、西城區和延慶區各2宗、門頭溝區和經開區各1宗。

當局表示，在疫情分析中發現，1宗感染者因3次上公廁引發3宗續發個案，繼而引發了近40宗感染者。當局提醒，市民上公廁時要堅持科學佩戴口罩，注意手衛生。當局指，當前北京市社會面仍存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查，及時落位管控，嚴防區域外溢。

另外， 鑑於疫情發展情況，北京市決定「五一」假期結束後，全市中小學、幼兒園、中等職業學校推遲一周返校，同時於5月5日至5月11日啟動線上教學，具體返校時間，將根據全市疫情形勢綜合研判後確定。