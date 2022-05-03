官媒披露「馬某某」涉案細節　曾發表「獨立宣言」　馬雲行蹤曝光

內地官媒央視今早（3日）一篇報道稱杭州市國家安全局日前將涉嫌「勾結境外反華敵對勢力」、「煽動分裂」、「煽顛」等危害國安活動的「馬某」採取刑事強制措施，引發網民揣測「馬某」是否為馬雲，阿里股價也應聲急跌。

惟事後央視將「馬某」改為「馬某某」；另一間官媒《環球時報》也是以「馬某某」報道該事件，網民也不禁感歎，央視這回「擺了一場大烏龍」。

至於馬雲行蹤，就此再度惹人注目。華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵則在微博發出照片，顯示馬雲5月1日還在杭州湖畔創研中心種樹，「以證明彼馬非此馬」。



及至晚上7時許，中央政法委機關報《法治日報》刊出詳細報道，披露馬某某涉案細節。報道稱，馬某某1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理，長期以來在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華制華」的工具。

報道指，今年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言訊息，發表「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在中國境內的代理人。

報道提到，馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，着手制定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定「法律制度」，宣稱要「藉助境外力量推翻中國政府」。

報道續指，馬某某的上述行為，已對國家安全和社會穩定造成嚴重危害，有關部門正依法對其開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。

華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵則在微博發布一組照片，指經過自己的多方求證和權威消息，杭州國家安全局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。他在微博發文指出，「鄉村教師支持者馬雲老師，5月1日也就是前天，在湖畔創研中心種樹。」

此外，另一位杭州教授馬曉霖老師也在自己的微信朋友圈闢謠指出，自己並不是「杭州馬某某」，他提到，整個中國馬姓人口有1300萬，浙江就有10萬，認為事件是「出了一匹『害群之馬』」。