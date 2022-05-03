央視誤報「馬某」衝擊阿里系股價　阿里巴巴急跌近1成後反彈

央視新聞今日（5日）早上報道，近日杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施。

雖然央視該報道其後將原文的「馬某」改為「馬某某」，但報道引發市場震盪，阿里巴巴股價一度急跌9.4%，阿里健康一度跌6.2%，直至後來隨著消息釐清，相關股價跌幅收窄。



根據央視網資料，相關報道在上午9點左右出現。央視原本的報道引發關注後，另一個官媒《環球時報》報道同一新聞時使用「馬某某」，而非「馬某」。

《環球時報》前總編輯胡錫進今日早上也在微博表示，根據他向權威部門確認，「杭州市國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』。寫『馬某』的報導都是不準確的」。

雖然央視該報道其後將原文的「馬某」改為「馬某某」，但報道已引發市場震盪，在港上市的阿里系受到衝擊，阿里巴巴（09988）股價一度急跌9.4%，低見92.5元；阿里健康（00241）也一度急跌6.2%。

隨著消息逐漸釐清，相關股價跌幅收窄。截至上午11時22分，阿里巴巴最新報101.6元，跌0.5%；阿里健康最新報4.5元，跌1.1%。