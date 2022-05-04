疫情｜河南鄭州今起「封城」一周　市民蜂擁超市搶購物資

鑑於疫情發展，河南鄭州周二（3日）晚間宣布，5月4日0時起進行為期一周的封控管制，主城區居民需進行多輪核酸檢測。據內地傳媒報道，「封城」措施宣布後，鄭州大量市民開啟「囤貨」模式，多間超市的商品被搶購一空。



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鄭州市自今年3月以來，累計報告新增161宗新冠肺炎本土感染，包括31宗確診個案及130宗無症狀感染者，其中82名患者已經康復出院。而由上月底開始的鄭東新區高鐵站工作人員傳播鏈，已基本判定為省外確診個案轉車時傳播所致。

鄭州市5月3日在8個主城區展開全員核酸檢測，已完成採樣729.93萬人，已出結果221.5萬人，其中發現5宗初篩陽性及3管疑似陽性，目前正在覆核。

當局表示，從流調排查及人員分布看，個案涉及活動場所較多，人員構成複雜，存在一定的社區傳播和疫情外溢風險。因此決定於5月4日0時至5月10日24時，除封控區之外，主城區其他區域參照管控區標準管理，居民實行「足不出區、嚴禁聚集」，並按照「應檢必檢，不落一人」的要求，4日起連續3天每日進行1次核酸檢測，學校暫緩開學並啟動線上教學，各單位企業工作人員居家辦公，全市聚集性活動一律停辦。

鄭州5月4日起連續3天每日進行1次核酸檢測。（新華社）

當局強調，將嚴格對出入鄭州的人員進行管理，全員非必要不離鄭州，確需離開的須持有24小時內核酸陰性證明及社區證明。市域外人員確需進入鄭州需持48小時內核酸陰性證明，並在進入鄭州後立即進行1次核酸檢測。

值得注意的是，雖然當局表示鄭州物資充沛，並呼籲市民不要恐慌、不要聚集購物，但在「封城」措施宣布後，仍有大批市民趕到超市搶購食物及日用品，甚至還有人購買了半隻豬。