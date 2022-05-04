疫情｜內地增逾5400宗本土個案上海佔大多數　當地增16人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（3日）新增353宗本土確診及5075宗無症狀感染者，即共有5428宗本土個案，其中上海新增260宗本土確診及4722宗無症狀感染者；新增死亡病例16宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，新增本土死亡16宗，死者平均年齡82.9歲，最小年齡64歲，最大年齡99歲。16位患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤，包括慢性淋巴細胞性白血病、肺癌合併咯血、冠心病、心功能不全、急性冠脈綜合症、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿茲海默症、糖尿病、肝硬化失代償伴急性上消化道大出血等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土新冠肺炎確診病例260宗和無症狀感染者4722宗，其中151宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，108宗確診病例和4660宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

在上海以外，北京新增本土確診46宗，河南12宗，廣東12宗，黑龍江7宗，吉林3宗，江蘇3宗，浙江3宗，山東3宗，江西2宗，四川1宗，新疆1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，遼寧新增128宗，江西46宗，吉林38宗，河南32宗，河北28宗，江蘇22宗，浙江20宗，山東12宗，新疆10宗，北京5宗，廣東4宗，黑龍江3宗，安徽1宗，福建1宗，湖北1宗，廣西1宗，四川1宗。