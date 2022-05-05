上海疫情｜1900呎屋住近30人現陽轉陰再復陽情況　鄰居慌張不已

上海新冠疫情尚未平息，當中陽性感染者轉陰後的健康隔離情況備受關注，特別是在有群租現象的社區。近日，家住虹口區海倫路555弄4號樓的周女士爆料指，該小區一戶房屋群租嚴重，約1900呎的屋內住了近30人，結果出現租客陽轉陰後又再復陽的情況，令整幢樓裡的居民慌張不已。



市衛健委日前曾指，「出艙」人員返回社區需足不出戶，盡量「一人一室」，可是上述「國貿花園」小區4號樓301室，即涉事群租房，在4月2日被通知有人核酸結果有異常後，屋內所有陽性、密接人員都被轉移走了，但是經過兩星期隔離和治療，該20多名租客在陰性情況下又被送回到群租房。4月29日，當居民下樓做核酸檢測，獲悉301室又有人復陽了。

周女士表示，復陽者當日即被帶走，翌日又有十幾個人陸續被轉移。她不知道他們走了之後，室內是否進行過消殺，因為他們不能隨便下樓看，信息知道得比較少，但就肯定301室還有人。

周女士和鄰居們憂慮，如此大的居住密度，居委、物業能否幫忙做好居家隔離。對此，物業工作人員表示，301室確存在群租，數量約為29人，19人於4月30日被轉走隔離，目前屋內還有9至10人。而此前兩次轉運後，他們都曾對4號樓及301室的屋內進行過深度消殺作業，至於已被轉走的租客之後會否重返小區，則暫時也不清楚。