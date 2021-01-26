新冠肺炎｜例行核酸檢測發現復陽樣本　上海紅房子醫院一度封閉

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 10:25

上海復旦大學附屬婦產科醫院（又稱「紅房子醫院」）昨日（1月25日）傳出封閉的消息。院方通報稱，該院在開展全院例行新冠肺炎核酸檢測中發現個別不合格樣本；經過檢測覆核，有關樣本均呈陰性。 院方表示，楊浦院區、黃浦院區已解除臨時封閉措施，今日（1月26日）兩院區正常開診。

家屬在紅房子婦產科醫院門外與家人交流。（中新社）

此前，上海已有兩間醫院院區實施閉環管理，包括復旦大學附屬腫瘤醫院徐匯院區及仁濟醫院西院區，院方目前暫停門診服務。

紅房子婦產科醫院原名為復旦大學附屬婦產科醫院，創建於1884年，前身是一所美國基督教會主辦的教會醫院─西門婦孺醫院。由於建院時屋頂是紅色，民眾於是將醫院起名為「紅房子醫院」。

上海市昨日舉行疫情防控發布會，市衛健委主任鄔驚雷表示，目前在14天隔離期間發現「復陽」病例30多宗。消息甫公布，不禁令人擔心復陽患者是否有傳染性。專家指出，只要有病毒複制就存在有傳染性，傳染性的高低則取決於病毒量的多少，強調康復者出現復陽或再感染的情況應該重視，但不必恐慌。

中國工程院院士、呼吸病學專家鐘南山曾提到，所謂的復陽大多數應是核酸的片段而不是病毒本身；假如患者自身產生很強的抗體，一般不會再感染。至於復陽患者是否有傳染性，則需要具體分析，但一般核酸片段並無傳染性。

鐘南山指出，復陽患者是否有傳染性需要具體分析，但一般核酸片段並無傳染性。（網上圖片）

浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任盛吉芳，曾對復陽患者的痰液、血液、尿液、糞便等樣本進行檢測。她表示，檢測出的病毒片段已經很低，且沒有通過復陽患者培養出活病毒，因此復陽患者應該不具傳染性。

中山大學附屬第三醫院感染性疾病科主任醫師林炳亮指出，只要患者體內有病毒的複制就存在傳染性，但傳染性的高低主要取決於病毒量的多少；就目前情況而言，復陽病例內地整體發生率較低，且大部分復陽患者不會出現相應症狀，只有極少數會在照X光或電腦斷層掃描（CT）時顯示出有肺炎進展。他表示，復陽患者仍需接受隔離觀察和密切監測，但只要常規防護進行到位，理論上傳染風險很低。

（綜合報道）