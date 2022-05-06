涉受賄、違法放貸等多罪　國開行原副行長何興祥被提起公訴

據新華社周五（6日）消息，國家開發銀行原黨委委員、副行長何興祥涉嫌受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院交辦，由北京市人民檢察院第三分院審查起訴。近日，北京市人民檢察院第三分院已向北京市第三中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告何興祥利用擔任中國銀行海南省分行黨委書記、行長，中國銀行山東省分行黨委書記、行長，中國農業發展銀行副行長，國家開發銀行副行長等職務便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為企業和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

同時，何興祥身為銀行工作人員違反規定，為他人出具信用證及保函，情節特別嚴重；何興祥身為銀行工作人員違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，造成特別重大損失；何興祥身為國家工作人員違反國家規定，隱瞞不報境外存款，數額較大，依法應當以受賄罪、違規出具金融票證罪、違法發放貸款罪、隱瞞境外存款罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，何興祥1963年出生，中共黨員，碩士研究生，過往曾任中國銀行上虞支行黨組書記、行長，嘉興市分行黨委書記、行長，吉林省分行黨委委員、副行長，海南省分行黨委書記、行長，山東省分行黨委書記、行長，中國農業發展銀行黨委委員、副行長。

據中央紀委國家監委通報，去年9月，何興祥涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；今年1月，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予何興祥開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。