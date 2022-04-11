杭州原書記周江勇被公訴　官方：斂財長達20年　由副縣長時期開始

落馬8個月之後，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇被公訴。官方披露，其在當副縣長時就開始斂財。



據中國最高檢4月11日消息，周江勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級人民法院提起公訴。

2016年10月28日，在波音737飛機完工和交付中心落户浙江舟山發布會暨簽約儀式上，時任舟山市委書記周江勇表態發言。（視覺中國）

周江勇出生於1967年9月，浙江寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市市長，舟山市委書記，浙江舟山群島新區管委會主任，温州市委書記等職。2017年6月，周江勇任浙江省委常委，晉升副部級，繼續兼任温州市委書記。2018年5月改任杭州市委書記。

2021年8月21日，中央紀委國家監委官網宣布周江勇落馬。根據最高檢披露的消息，周江勇在副縣長崗位就開始斂財。周江勇擔任鄞縣副縣長的時間是在2001年1月。之後他一路升遷一路斂財，一直收錢到浙江省委常委、杭州市委書記崗位，時間長達20年。

值得注意的是，周江勇是改革開放以來杭州首位被查的市委書記，也是繼浙江省政協原副主席斯鑫良、寧波市原市長盧子躍之後，中共十八大後浙江省被查的第三位省部級官員。

除此之外，周江勇還是首個被指「與資本勾連，支持資本無序擴張」的落馬「老虎」。

周江勇落馬之後，多家媒體曾披露了周江勇被查前後的諸多細節。據《中國新聞周刊》2021年9月報道，去年周江勇就被有關部門約談過，其心存僥倖，並未如實交代個人相關問題。

因此，在周江勇被查當晚，浙江省委常委會召開會議，特意強調「決不能讓政治上、廉潔上有問題的人矇混過關、投機得逞」。