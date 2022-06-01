發展央行數碼貨幣 加快與內地經濟融合

香港金融管理局於2021年中公布「金融科技2025」策略，當中包括加強就央行數碼貨幣的研究，探討在香港發行數碼港元 (e-HKD) 的可行性， 特區政府在去年及今年發放電子消費券，是試驗數碼法定貨幣應用在香港的預演，「數碼港元」的本地零售數碼貨幣發展，大勢已成，商界亦為引流生意全力支持；在經營場所加裝不同電子系統，方便市民使用消費券。



央行數碼貨幣是數碼化的現金，既具有傳統貨幣作為交易媒介、記賬單位的功能，又具備電子支付快速、無接觸的優點。更重要的是，央行數碼貨幣還具有離線支付及編定程序使用規則等，大幅提高電子支付的效益，對推動經濟發展絕大的裨益。國家去年在不同城市進行數碼人民幣內部測試，例如：公務員安裝人民銀行數碼錢包發放交通津貼、透過抽獎形式隨機向人民每人發放數碼人民幣及利是，幸運兒可前往多家零售商店使用數碼人民幣消費等；用不同的方法，利用創新金融科技提升人民生活的便利，隨着疫情讓網上消費崛起，令數碼人民幣的研究日漸成熟，香港作為國家一個重要金融中心，有責任跟隨實施，為市民帶來更好的數碼化生活。

推動人民幣國際化是國家重要策略，隨著人民幣跨境支付系統發展，可讓人民幣計價交易繞開西方國家主導的SWIFT系統進行國際支付，隨着地緣政治的因素，數碼貨幣普及化及互聯網消費，中國旅客的海外消費或會進一步加快數碼人民幣在中國境外使用和流通，繼而推動在境外建立相應的系統和協調機制。因此，數碼港元除了本地應用，還有助於方便市民作跨境支付；香港可與內地合作，發展雙幣電子錢包，方便內地和香港居民的跨境工作與生活；並配合國家政策，先在大灣區試行，長遠推動金融互聯互通和資本流動。

要令數碼貨幣普及化，以及方便市民及商界參與整個發展過程，循序漸進地推動數碼港元的應用和普及，香港可參考國家在數碼人民幣研究進展領先城市的經驗，先從簡單場景，例如：前述為市民安裝法定發鈔銀行數碼錢包發放交通津貼及賬單支付等；從而繼續探索數碼港元在本地的實施方案和使用場景。同時，參考其他國家經驗，邀請商界及私營機構參與應用，逐漸擴闊使用範圍，促進流通。

金融科技的發展是國際金融中心的互相角力中極其重要的一部份，香港作為傳統金融中心，應把握機遇，發展零售層面央行數碼貨幣，迎接新的數碼時代。

作者：大灣區學院執行院長區國強院士

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