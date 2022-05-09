羅昌平稱《長津湖》志願軍為「沙雕連」入獄7個月：瘦了18斤

以「抗美援朝」為主題的電影《長津湖》早前大熱，並成為中國影史票房冠軍。惟內地傳媒人、微博「大V」羅昌平在社交平台將中國志願軍「冰雕連」，稱為帶有粗口意味的「沙雕連」，最終以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被判刑7個月。

羅昌平6日（上周五）在拘押期扣抵刑期下出獄。他以「面壁」形容入獄，並指在7個月裡瘦了9公斤。



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中央社報道指，羅昌平7日在微信朋友圈發文說，「面壁7個月，瘦了18斤（相當於9公斤），昨天歸來，今又領回從家裡搜走的電腦、平板、備用機等。那台隨身手機作為作案工具沒收了」。

羅昌平又表示，「微信剛恢復，手機號尚未復工。謝謝親友關心，太多問候沒有及時答覆，見諒」。

羅昌平曾任《新京報》深度報道部主編、《財經》雜誌副主編，現為天椒法務集團董事長。

據早前報道，據官方通報，2021年10月6日，羅昌平使用微博帳號，發表被指侮辱「冰雕連」英烈的言論。經網民舉報，同年10月8日，三亞市公安局吉陽分局以羅昌平涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪立案偵查並刑事拘留。10月22日，羅昌平因涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽一案，由海南省三亞市公安局吉陽分局提請檢察機關批准逮捕。



今年5月5日該案公開宣判。三亞市城郊人民法院認為，羅昌平在互聯網上侮辱英烈，否定社會主義核心價值觀和抗美援朝精神，破壞社會公共秩序，損害社會公共利益，情節嚴重，其行為已構成侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，應依法懲處，並承擔相應的民事侵權責任。