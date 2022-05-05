內地傳媒人稱《長津湖》冰雕連烈士「沙雕連」　一審遭判刑7個月

「抗美援朝」為主題的電影《長津湖》早前大熱，並成為中國影史票房冠軍。惟內地傳媒人、微博「大V」羅昌平在社交平台將中國志願軍「冰雕連」，稱為帶有粗口意味的「沙雕連」。海南省三亞市城郊人民檢察院依其「發表侮辱志願軍英烈名譽、榮譽言論」的行為，向當地法院提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。



5月5日，法院宣布判處羅昌平有期徒刑7個月，並需在新浪網、《法治日報》和《解放軍報》上公開賠禮道歉。羅昌平已支付公益損害賠償金8萬元（人民幣，下同）用於抗美援朝烈士精神事跡紀念、宣傳等公益事業。



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2021年10月6日，羅某平在其三亞住處使用微博帳號，發表被指侮辱「冰雕連」英烈的言論。經網民舉報，同年10月8日，三亞市公安局吉陽分局以羅某平涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪立案偵查並刑事拘留。10月22日，羅昌平因涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽一案，由海南省三亞市公安局吉陽分局提請檢察機關批准逮捕。



今（2022）年5月5日該案依法公開宣判，部分人大代表、政協委員、傳媒記者及群眾代表旁聽宣判。

三亞市城郊人民法院提到，羅昌平使用微博帳號曾發表侮辱、嘲諷英雄烈士等違法帖文9篇，9篇帖文閱讀量累計17613621次、評論量19152條、轉發量32015次。其間，微博帳號「羅昌平」因發表言論違反微博社區公約被平台處置30次。

法院指出，上述文章因微博用戶舉報，被微博平台依據微博社區公約於同日10時8分予以處理，處理前被閱讀22397次。羅昌平於10月7日6時20分刪除該帖文，經公安機關電話傳喚後，於13時48分在其微信朋友圈發布致歉聲明，但該帖文內容已經在網絡上廣泛傳播，引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響。

法院認為，被告人羅昌平在互聯網上侮辱英烈，否定社會主義核心價值觀和抗美援朝精神，破壞社會公共秩序，損害社會公共利益，情節嚴重，其行為已構成侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，應依法懲處，並承擔相應的民事侵權責任。

法院指出，考量羅昌平具有自首情節，自願認罪且願意賠償公益損害賠償金8萬元，用於抗美援朝烈士精神事跡紀念、宣傳等公益事業，（已捐贈至寧省丹東市的抗美援朝紀念館），法院予以認可。辯護人請求對羅昌平從輕處罰的辯護意見成立，公訴機關提請對羅昌平判處有期徒刑7個月的量刑建議適當，法院均予采納。

針對檢察機關提起的民事公益訴訟，城郊法院也作出了判決責令被告人羅昌平在新浪網、《法治日報》和《解放軍報》上公開賠禮道歉。