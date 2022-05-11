疫情｜內地新增本土個案降至1847宗上海佔大多數　當地增7人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（10日）新增302宗本土確診及1545宗無症狀感染者，即共有1847宗本土個案，比前一天（9日）的3426宗本土個案稍為下降。

昨日上海新增228宗本土確診及1259宗無症狀感染者；內地新增死亡病例7宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡7宗。死者平均年齡87.3歲，最小年齡75歲，最大年齡98歲。7位患者合併有嚴重的多臟器基礎疾病，包括冠心病、急慢性心功能不全、嚴重心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿茲海默症、糖尿病、急性肝功能衰竭、急慢性腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例228宗和無症狀感染者1259宗，其中198宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，30宗確診病例和1259宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診24宗，河南22宗，廣東10宗，青海10宗，遼寧4宗，浙江2宗，福建2宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，河南新增67宗，遼寧60宗，江蘇49宗，江西44宗，北京13宗，廣東10宗，青海10宗，四川9宗，河北5宗，浙江5宗，吉林4宗，廣西3宗，湖北2宗，貴州2宗，山西1宗，安徽1宗，重慶1宗。