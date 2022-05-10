疫情｜江西宣布全省實行常態化核酸檢測：一般市民「3天1檢」

內地疫情持續，愈來愈多地方開始實行核酸檢測常態化。江西宣布，全省對普通人群實行「3天1檢」；安徽合肥也宣布實行「5天1檢」，而山東濟南則宣布實行「7天2檢」。



據央視今日（10日）報道，近日江西出台了《關於我省建立常態化核酸檢測服務機制的指導意見》。江西方面表示，將對非重點崗位、非特殊行業、非公共場所及非暴露型服務行業人員的普通人群，實行「3天1檢」。

此外，江西各地將對醫療機構、監所、養老福利機構、口岸檢疫和邊防檢查、隔離場所、冷鏈相關企業等重點場所從業人員實行「1天1檢」；對工業企業（含建築工地）、文體旅遊、賓館酒店、公共交通、商超、藥店、娛樂場所、理髮美容、快遞外賣、農貿市場、批發市場、家政服務、環衛、物業保潔、保安、餐飲服務等高風險暴露人群實行「2天1檢」。

江西方面又稱，將對未及時進行檢測的人群實行健康碼「灰碼」提醒管理，灰碼時間超過12小時仍未完成核酸檢測的人員將賦予黃碼，黃碼人員嚴格限制進入人群密集的公共場所，嚴禁乘坐公交車、網約車、出租車、地鐵等公共交通工具，不服從管理的嚴格依法追究相關責任。

據江西衛健委，江西昨日（9日）無新增本土確診病例，新增本土無症狀感染者35宗，其中宜春市31宗（高安市28宗、袁州區3宗）、上饒市3宗（信州區2宗、萬年縣1宗）、撫州市崇仁縣在省外輸入閉環管理人員中發現1宗。

安徽合肥也在10日發布《關於開展常態化差異化核酸檢測的通告》，表示除重點人員外，一般市民今後每5天實施1次常態化核酸檢測，無故不按規定頻次進行核酸檢測者，將通過安康碼彈窗提醒，如仍不及時檢測、申訴，安康碼使用將受限。

濟南：領取核酸檢測貼紙方可出行

山東濟南在10日的新冠肺炎疫情防控新聞發布會上也宣布，自12日（周四）起，濟南將在全市範圍內開展「7天2檢」的常態化核酸檢測工作。

濟南當局又稱，在常態化核酸檢測期間，社區（村）加強必要的管控措施，居民完成核酸採樣後領取全市統一的核酸檢測貼紙方可出行。各公共場所加強入口查驗，禁止未持有有效期內核酸檢測貼紙的人員進入。