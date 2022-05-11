中紀報：疫情遠未結束「躺平」已現後遺症　動態清零是最好方法

新冠疫情肆虐全球近三年，至於「清零」還是「共存」，內地官方已多次明確地給出答案。《中國紀檢監察報》今日（11日）刊文強調，病毒變異不斷，全球疫情遠未結束，堅持「動態清零」是現階段基於中國疫情形勢的最佳選擇。



世衛組織指，美國、德國、英國等高收入國家的「超額死亡」人數相對總人口的比例高於全球平均水平。（新華社）

文章首先提及「超額死亡」的概念，是指全球實際發生的死亡人數與基於大流行未發生年份估算得到的正常死亡人數之間的差額，包括疫情直接導致的死亡和因大流行對衛生系統和社會影響等導致的間接相關死亡等。文章引述世衛組織公布的數據指，2020年1月1日至2021年12月31日期間，新冠肺炎「超額死亡」人數約為1490萬人。

文章又指，世衛組織最新數據顯示全球累計新冠肺炎確診個案已有逾5.1億宗，「確診數持續攀升，病毒變異不斷，全球疫情還遠未結束」。而多個高收入國家的「超額死亡」人數相對總人口的比例高於全球平均水平，包括美國、德國、英國；「超額死亡率」較低的國家包括實施「動態清零」的中國、施行嚴格旅行限制的澳大利亞、日本和挪威等。

內地當局多次強調，快速精準「動態清零」是現階段基於中國疫情形勢的最佳選擇。（新華社）

文章表示，Omicron毒株是全球流行的主流變異株，且仍在出現變異，兩種亞型BA.4和BA.5是南非最近病例激增的原因。為此「躺平」並不能讓民眾實現一勞永逸，文章以英國舉例指，2月末宣布實施「與新冠共存」後，英國的醫療系統承受了前所未有的壓力，而大約每13個英國人中，就有1人確診。

文章又強調，「躺平」後遺症已經陸續顯現，快速精準「動態清零」是現階段基於中國疫情形勢的最佳選擇。種種事實亦都顯示，迄今為止，中國的「動態清零」是最好的方法。「從嚴從實從快把防控措施落實到每一個環節，不斷提高科學精準防控水平，一定能以最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」