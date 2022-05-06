疫情｜梁萬年：「動態清零」非全域靜態管理　防止層層加碼一刀切

內地的本土疫情持續，國家衛健委今日（6日）表示，全國疫情形勢整體趨穩但仍存反彈風險。

另外，疫情發生之後多地都採取封區、封城等措施，並多次強調堅持「動態清零」總方針不動搖。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年再就「動態清零」解釋到，「動態清零」追求的目標之一就是盡可能地避免全域靜態管理。



梁萬年指出，當前，針對Omicron變異株的特點，一方面要強化快速、果斷、徹底地採取相關的防控措施，另一方面要強化精準的科學防控，最大限度平衡好疫情防控和社會經濟發展正常生產生活之間的關係，要防止層層加碼、一刀切的做法。既要防止不作為、慢作為，也要防止亂作為、層層加碼。

梁萬年表示，「動態清零」並不意味著全域靜態管理，原則上來說，疫情早期傳播鏈條清晰、風險可控的情況下，沒有必要採取全域靜態管理。但當出現廣泛社區傳播、傳播鏈條不清楚時，要綜合考慮疫情的特點，所處的階段，防控的能力，社會經濟水平，人口特徵這些因素來決定是否採取更為嚴格的防控措施，比如說靜態管理以及靜態管理的具體區域大小、範圍、實踐和管理的力度等措施。

梁萬年還強調，若社區防控做得不好，疫情就不可能能夠控制住，「有如水龍頭關不住，下游就會源源不斷地有水流出，所以社區防控非常重要。」而兩年多的社區防控實踐已經證明，做好社區防控就可以有效地阻斷疫情傳播，盡快實現「動態清零」。