疫情｜傳公民出入境被剪護照綠卡　邊檢、移民局闢謠：歪曲抹黑

自新冠肺炎疫情爆發以來，內地就開始實行嚴格的出入境管理政策，惟近日屢有傳言指，中國公民在出入境時遭到海關詳細盤問，甚至被「剪護照」、「剪綠卡」，事件引發高度關注。

周五（13日），北京、上海、廣州三地的出入境邊防檢查總站相繼發布聲明闢謠；國家移民管理局亦回應指，上述傳言不實，是意圖干擾中國常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。



近日有傳言指，中國公民在出入境時遭到海關詳細盤問，甚至被「剪護照」、「剪綠卡」。（示意圖/視覺中國）

針對「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言，北京邊檢總站發布闢謠聲明指，相關傳言為不實信息，對於持本人有效出入境證件的中國公民，履行規定的手續，經邊檢機關查驗准許，可正常出入境。偽造、變造、騙取或者被證件簽發機關宣布作廢的護照無效，邊檢機關發現後，有權依法收繳或以「剪角」的方式註銷。

北京邊檢總站又提醒，網絡不是法外之地，編造、傳播、散布謠言、擾亂社會秩序的違法行為，將承擔相應的法律責任。並呼籲廣大出入境人員不信謠、不傳謠。

同時，上海邊檢總站亦針對「真事:昨晚兩個朋友從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡」的傳言闢謠指，事實上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。廣州邊檢總站亦針對「出境時綠卡被剪」的消息進行闢謠。

此外，據《澎湃新聞》從國家移民管理局獲悉，有境外媒體近期報道中國「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑中國出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。

國家移民管理局表示，希望廣大出入境人員不信謠，若遇出入境問題，可通過出入境管理部門等官方渠道了解相關政策。同時，境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，「共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果。」