520將至！人行發行限量版心形「龍鳳呈祥」紀念幣　網民反應兩極

人民銀行宣布將於今（2022年）5月20日發行「2022吉祥文化金銀紀念幣」一套。該套金銀紀念幣共7枚，其中金質紀念幣3枚，銀質紀念幣4枚，值得注意的是，這次也將發行兩枚心形紀念幣。



據了解，該套金銀紀念幣正面圖案均為「吉祥」文字造型，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號，是中華人民共和國的法定貨幣。



5月20日將至，心型的紀念幣尤其受歡迎。其中，3克心形金質「龍鳳呈祥」紀念幣，面額50元，最大發行量20000枚。30克心形銀質「龍鳳呈祥」紀念幣，面額10元，最大發行量50000枚。

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「520」因發音與普通話中「我愛你」、「我願意」相近，每年「5·20」、「5·21」還被視作「網絡情人節」，在內地廣受歡迎。

5月9日，廣東一間公司宣布今年5月20日，為員工放有薪假一日，並鼓勵員工利用假期談情說愛，引發關注。亦有許多地方的民政局已經開放預約5月20的結婚登記，並宣布會「為愛家班」，在當天延長服務。（延伸閱讀：廣東一公司「520」放有薪假 鼓勵員工談情說愛「造造娃」）



此次紀念幣上線，亦有許多網民表示想要買來在5月20日送給愛人，認為別具意義。但亦有網民自嘲，「想買但找不人送。」

網民點睇紀念幣：

這才是正統的中式審美。

好喜歡，好想要！但我不知道要送誰？

連國家都來割韭菜？反正也搶不到。

有傳統的中國韻味，比一般的項鍊墜飾都好看。



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