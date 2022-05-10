廣東一公司「520」放有薪假　鼓勵員工談情說愛「造造娃」

因發音與普通話中「我愛你」、「我願意」相近，每年「5·20」、「5·21」還被視作「網絡情人節」，在內地廣受歡迎。

周一（9日），廣東一間公司宣布今年5月20日，為員工放有薪假一日，並鼓勵員工利用假期談情說愛，引發關注。



廣東一間公司宣布今年5月20日，為員工放有薪假一日。（濟南時報）

網傳一份放假通知顯示，天地壹號飲料股份有限公司的人力資源管理中心9日發布一則「關於2022年520放假的通知」，稱「你不婚，家族香火誰來接！我不生，民族復興誰來撐！在520到來之際，公司研究決定，5月20日後台員工帶薪放假1天」，並鼓勵員工放假期間「談談情，說說愛，造造娃」。

上述內容引發熱議，有公司負責人回應指，網傳放假通知內容屬實，「以這種方式下發放假通知，內容比較有趣，員工都會積極轉發」。另外，公司屬於傳統工行業，工作較為辛苦，公司亦想借放假穩住年輕員工。

網民評論：

「這樣的公司覺悟不錯」。



「生吧，生了才能真正體會什麼叫苦海無涯」。



「別人家的公司從未讓人失望過，自己所在的公司從未敢奢望過」。



「這麼做的企業真的非常棒！真正三贏，國家鼓勵，員工受益，企業也宣傳出去了，值得學習」。



據天地壹號官方網站顯示，該公司是一間集研發、生產、銷售醋飲料及其他飲料的股份制企業。公司擁有10多間全資子公司，主要生產基地設在廣東省江門市，營銷管理中心設在廣東省廣州市。公開資料顯示，2021年天地壹號實現營收18.17億元人民幣，按年下跌4.33%。