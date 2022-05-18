中國經濟下行壓力加大　李克強：新舉措能用盡用，5月能出盡出

5月18日，國務院總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會。東中西部和東北地區12個省政府負責人參加座談會，其中10個省經濟總量居全國前十位。

李克強提到，3月份以來，特別是4月份部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大。他指出，已出台政策要儘快落到位，中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完畢；他提到，各地各部門要增強緊迫感，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

李克強今（5月18日）到雲南大學考察，期間曾到畢業生招聘會的現場。

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李克強認為，要用改革辦法解決前進中的困難。突出就業優先，通過穩市場主體來保就業保民生，落實落細留抵退稅減稅等組合式紓困政策，引導金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款緩交利息。

他也提到，要確保糧食穩產和能源穩定供應。在做好疫情防控同時進一步暢通物流大動脈和微循環。提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。此外，李克強也表示，要支援平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

李克強認為，既要堅定信心，看到我國仍有1.5億多戶市場主體，當前物價平穩，應對挑戰仍有政策空間；又要正視困難、應對衝擊。「要完整、準確、全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，果斷作為，加大宏觀政策調節」。