回應「無國界記者」批評？中記協：全媒體化增速　記者權益被保障

中華全國新聞工作者協會（中國記協）前日（16日）在官網發布《中國新聞事業發展報告》，指中國新聞從業人員結構漸趨年輕化、高學歷化，合法權益得到有效保障，新聞職業道德建設持續加強。

在本月稍早前，無國界記者組織在最新發布的2022年世界新聞自由指數中，批評內地新聞環境「狀況惡劣」。



據官媒《新華社》報道，報告顯示，2020年至2021年，中國新聞事業全媒體化、平台化趨勢日益顯著，全方位增速發展，報紙、廣播電視等傳統媒體規模增長放緩並繼續致力深度融合與數碼化轉型。

這是中國記協自2014年以來發布的第六份有關中國新聞事業發展狀況的年度報告。報告稱，自2020年發布上一期報告以來，中國新聞事業面對媒體深度融合時期的機遇和挑戰，出現一些新變化、新發展，本期報告盡可能予以反映。

習近平、李克強、王滬寧2021年12月15日在北京人民大會堂會見中華全國新聞工作者協會第十屆理事會第一次會議暨中國新聞獎頒獎會代表。（新華社）

中國記協：記者合法權益得到有效保障

報告稱，兩年間，媒體平台技術、數碼化傳輸技術、高新視頻技術、人工智能、5G等新技術驅動媒體變革與創新發展。在此背景下，中國百萬新聞從業人員質素能力持續提升，人員結構漸趨年輕化、高學歷化。新聞工作者合法權益得到有效保障，新聞職業道德建設持續加強，媒體社會責任報告發布範圍不斷擴大，量化評價指標體系進一步完善。

據報告介紹，國家互聯網信息辦公室、國家廣播電視總局、國家新聞出版署和部分新聞媒體為報告提供了2020年及2021年的最新數據材料。中國人民大學新聞學院承擔了本次報告的起草工作，外文出版社承擔了翻譯及出版工作。報告將翻譯成英語、法語、俄語、西班牙語、阿拉伯語等多語種版本同時發布。

無國界記者：狀況惡劣

非政府國際組織無國界記者組織（RSF）本月3日公布今年世界新聞自由指數，內地排名第175名，較去年上升兩位，但仍被歸類在「狀況惡劣」級別。組織認為，內地新聞業非常有利可圖，但幾乎完全由黨和政府控制。

組織認為，內地政府打壓新聞業和全世界的知情權，並稱政府視傳媒為政治宣傳的「黨的喉舌」，主要傳媒集團新華社、央視、中央人民廣播電台，以及報紙《中國日報》、《人民日報》和《環球時報》，都是由當局直接控制的國有企業。

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組織稱，中國憲法保障言論和新聞自由，但內地政府經常可不受懲罰地侵犯知情權，經常監視、騷擾和拘留敢於報道 「敏感」資訊的獨立記者和網誌作者。組織指，內地政府利用監視、脅迫、恐嚇和騷擾，阻止獨立記者報道政府認為的「敏感」問題，並稱「中國是世界上最大的關押記者的國家，目前有120多名記者被關押」。

組織批評，內地政府為了壓制記者，指責他們是 「間諜」、「顛覆」或「尋釁滋事」。獨立記者還可被依法置於「指定居所監視居住」下，被單獨監禁6個月，他們被剝奪了法律代表權，並可能遭受酷刑。