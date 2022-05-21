「十四五」國民健康規劃公佈　提出中國人均預期壽命將達80歲以上

國務院辦公廳印發的《「十四五」國民健康規劃》全文於周五（20日）公佈，該文件提出，展望2035年，中國的人均預期壽命達到80歲以上。



據介紹，中國人均預期壽命在2015年至2020年，從76.34歲提高至77.93歲。到2025年，中國的人均預期壽命在2020年的基礎上繼續提高1歲左右，展望2035年，人均預期壽命達到80歲以上。

另外，規劃還提出，到2025年，中國居民健康素養水平要提高到25.0%，經常參加體育鍛煉人數比例達38.5%，15歲以上吸煙率下降到23.3%；力爭兒童青少年達52.7%的總體近視率每年降0.5%以上；地級以上城市空氣優良天數比達87.5%，地表水達到或好於Ⅲ類水體比要達85%等。

規劃又提到，國家和省級健康縣區比例不低於40%，進一步推進健康促進醫院建設，二級以上醫院中健康促進醫院比例不低於50%；繼續做好生育保險對參保女職工生育醫療費用、生育津貼待遇等的保障，做好城鄉居民醫保參保人生育醫療費用保障，減輕生育醫療費用負擔；要基本建成能有效應對重大疫情和突發公共衛生事件、適應國家公共衛生安全形勢需要的強大公共衛生體系；實施中醫藥振興發展重大工程，提升地市級以上中醫醫院優勢專科和縣級中醫醫院特色專科服務能力，力爭全部縣級中醫醫院達到醫療服務能力基本標準等。