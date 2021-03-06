內地人均預期壽命77.3歲　官方：「十四五」目標再提高1歲

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-06 22:07

據新華社兩會熱詞快評指出，中國內地人均預期壽命在「十三五」期間，從76.3歲提高1歲至77.3歲，同時政府工作報告在「十四五」規劃目標任務概述中，提出人均預期壽命要再提高1歲。另一方面，據美國疾病控制和預防中心上月18日初步估算，受新冠疫情影響，去年上半年美國人均預期壽命縮短了1歲。

新華社兩會熱詞快評指出，要實現這1歲，需要全面推進健康中國建設，構建強大的公共衛生體系，以及廣泛開展全民健身運動，又提到國家在努力，每一個人也要做好自己的健康「守門人」；活得更長，更要活出健康，把這1歲變成國家發展、社會進步的動力和紅利。

央視主播白岩松在央視新聞一加一欄目中也提到，2030年健康中國的目標是人均預期壽命再漲2歲至79歲，而這個目標不一定很高，因為2020年北京公佈的北京市民預期壽命已超過82歲，上海更是超過83歲，因此中國在這方面的發展空間非常大，又稱「你一定要多努力，比如管住嘴、邁開腿，儲蓄金錢的同時，一定別忘了更要儲蓄健康」。

另一方面，美國疾病控制和預防中心初步估算，2020年上半年美國人均預期壽命縮短1歲至77.8歲，少數族裔受影響尤為嚴重，其中非洲裔美國人縮短2.7歲，拉美裔美國人縮短1.9歲，白人縮短0.8歲。

分析指，這顯示新冠疫情深刻影響美國社會，負責官員羅伯特·安德森亦表示，類似情況只在第二次世界大戰期間出現過。

受新冠疫情影響，去年上半年美國人均預期壽命縮短了1歲。圖為2月3日美國佛蒙特州一間醫院的註冊護士為一名老人注射他的首劑新冠肺炎疫苗。（AP）

至於香港方面，根據政府統計處發布的數據，2020年香港男性出生時平均預期壽命為82.7年，女性則高達88.1年；台灣方面，據內政部去年8月5日公布的「2019年簡易生命表」，台灣人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高。

其他亞洲大國方面，根據世界衛生組織（WHO）去年12月公布的數據，2019年日本人出生時平均預期壽命為84.3歲，其中男性81.5歲、女性86.9歲；至於另一人口大國印度，出生時平均預期壽命為70.8歲，其中男性69.5歲、女性72.2歲。

（綜合報道）