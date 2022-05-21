疫情｜即日起全域實行提級管控措施　北京海淀區：全區居家辦公

因應近期出現新一波新冠疫情，北京市海淀區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今日（21日）通報，為遏制疫情擴散蔓延，保障群眾健康安全，按照「非必要不流動」原則，經研判，海淀區自即日12時至5月28日12時（暫定）全域實行提級管控措施，並實行居家辦公等。



據通報，海淀區全區居家辦公，確需到崗的，須持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「兩點一線」工作；減少聚集性活動，落實不扎堆、不聚集等防疫要求，除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務，取消堂食）、醫療機構、藥店等，區域內所有室內文化娛樂、體育健身場所、各類培訓機構等，以及各大商圈、商場、購物中心（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業。公園、景區限流至30%，嚴格落實預約措施。

還有加強社區（村）防控管理，小區、村實施封閉式管理，嚴格24小時卡口值守，加強人員、車輛出入管理，落實測溫、掃碼、查驗48小時核酸檢測陰性證明、登記等管理措施，外來人員（含快遞、外賣）禁止進入等；全面落實防疫措施，按照要求開展核酸檢測，做到應檢盡檢，規範開展公共區域消殺，做好地下空間、樓道、公共廁所、垃圾桶及周邊清潔和病媒防治等；加強自我管理，區域內中央和國家機關、部隊、高校等各單位落實主體責任，嚴格自我管理，實施好各項疫情防控措施。高校按原防控措施管理。

另外，現有封控區、管控區，高風險人群，風險點位等防控措施不變，確保各項措施嚴格落實落地。重點區域提級管控，馬連窪地區、優盛大廈周邊地區、中關村西區及友誼社區周邊地區、普惠南里社區周邊地區以及復興路以南，西三環以西，海淀區邊界合圍區域內高校按原防控措施管理，小區實施封閉管理，除核酸採樣、扔垃圾、取快遞（佩戴N95口罩）外，人員原則上居家隔離、足不出戶，至於參與城市運行保障、公共服務和疫情防控工作的一線人員，在嚴格做好個人防護和流行病學史排查的基礎上可正常上班，到崗的實行家庭單位「兩點一線」工作，相關人員憑24小時內核酸檢測陰性證明及工作證件進出管控區域。