上海疫情｜明日起4地鐵線運營 公立互聯網醫院開放周日免費義診
上海昨日（20日）新增868宗新冠肺炎本土個案，包括確診病例84宗和無症狀感染者784宗，並增1宗死亡病例。市人民政府新聞辦公室今日（21日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，上海地鐵3、6、10、16號線明起運營，行車間隔20分鐘；111條跨區公交線路明起恢復，連接中心城區三甲醫院等。同時，當局會加強復工復產安全監管，不間斷視頻巡查調度和遠程監管；明日（22日）起，全市公立互聯網醫院開放周日免費義診等。
市衛健委副主任趙丹丹介紹，近階段，當局持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，昨日全市共劃分封控區2329個，涉及人口數約56萬人；管控區10591個，涉及人口數約197萬人；防範區58593個，涉及人口數約2075萬人。至於昨日青浦區報告的3宗無症狀感染者的密接、次密接的第二次核酸檢測結果均為陰性。
趙又指，5月以來，本市醫療機構門急診、住院、手術服務量穩步增加，除新冠定點醫院，全市二三級醫療機構都已開放門急診服務，日均門急診服務量已恢復到去年的四成，特色專病門診也在逐步開放。除線下診療，明日到6月底，全市公立互聯網醫院全部開放週日免費義診服務，並同步推出健康科普講座，每周設立一個主題，確定一家牽頭醫院。
奉賢區副區長張娣芳則介紹，5月16日起，該區承擔起逐步放開，恢復正常生產生活秩序的壓力測試，通過實施「4+1」工程，努力推動區內有序開放，有效防控。當中，「4」是指以開放城市運行標誌性場景為壓力測試點，率先激活開放公交、公園、公共服務場所及公共街區、商區等四大功能，「1」是指把「守得住、控得牢」作為「放得開」的一根紅線。
交通方面，申通地鐵集團副總裁邵偉中介紹，上海軌道交通3號線、6號線、10號線、16號線將恢復運營，運營時段均為早上7時到晚上20時，行車間隔約為20分鐘。近期，上海地鐵正在從系統調試、現場環境消殺、場所碼設置、人員返崗培訓和應急預案等五個方面，積極做好恢復運營準備工作。全網按照「一站一碼」的原則都已部署了「場所碼」，總計1.2萬多張貼在站外出入口、站內通道、安檢點、服務中心、自動售票機等醒目位置，方便乘客掃碼，而乘坐地鐵時，市民應隨申碼為綠碼和有48小時內核酸檢測陰性證明，體溫也需正常（＜37.3℃）。
久事公交集團副總經理陸海衛則表示，集團下屬久事公交將分兩個階段，有序、安全、穩妥地推進城市地面公交系統的恢復。第一階段擬從本月22日起，全市優先恢復273條線路運營，其中久事公交恢復111條跨區公交線路的營運，重點連接部分機場、火車站、軌交地鐵和中心城區三甲醫院等，以滿足市民基本出行需求，其中連接機場、火車站的始發線路有13條，虹橋樞紐線路班次間隔不大於90分鐘、其他線路班次間隔不大於60分鐘；與軌道交通配套線路有14條，班次間隔不大於30分鐘，末班車晚於銜接站點15分鐘；途經醫院的線路有84條，班次間隔不大於40分鐘。市民可通過上海交通官方微信查詢具體的運營安排。而第二階段將根據市交通委具體部署，結合久事公交實際營運後的客流情況、疫情防控情況等，視情對確實存在需求的路線逐步加密班次間隔，提昇運能，方便市民出行。
另外，就復工復產過程中的安全監管工作，市應急管理局副局長沈偉忠表示，市安委辦、市應急局將做好三個方面的工作：一是加強安全風險研判，針對各類風險交織疊加、容易引發生產安全事故的特點，聚焦重點領域、重點環節、重點場所，及時發出風險預警和安全提示；二是推動安全責任落實，針對疫情防控條件下，復工復產所面臨的新情況新問題，各地區和各行業部門要按照「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」的要求，以「一行業一規範、一企業一方案」的原則，分類制定行業領域安全生產工作要求和規範指引，督促企業嚴格落實安全生產主體責任，尤其是對於因疫情防控需要而臨時集中居住的商貿等企業，要加強消防安全巡查，保持疏散通道暢通，規範用火用電和用氣管理等；三是強化安全專項治理。根據國務院安委會安全生產專項整治三年行動和「十五條硬措施」等要求，紮實推進安全專項治理，化解各類安全風險，全力保障城市運行安全和生產安全。