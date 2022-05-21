上海疫情｜明日起4地鐵線運營　公立互聯網醫院開放周日免費義診

上海昨日（20日）新增868宗新冠肺炎本土個案，包括確診病例84宗和無症狀感染者784宗，並增1宗死亡病例。市人民政府新聞辦公室今日（21日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，上海地鐵3、6、10、16號線明起運營，行車間隔20分鐘；111條跨區公交線路明起恢復，連接中心城區三甲醫院等。同時，當局會加強復工復產安全監管，不間斷視頻巡查調度和遠程監管；明日（22日）起，全市公立互聯網醫院開放周日免費義診等。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，近階段，當局持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，昨日全市共劃分封控區2329個，涉及人口數約56萬人；管控區10591個，涉及人口數約197萬人；防範區58593個，涉及人口數約2075萬人。至於昨日青浦區報告的3宗無症狀感染者的密接、次密接的第二次核酸檢測結果均為陰性。

趙又指，5月以來，本市醫療機構門急診、住院、手術服務量穩步增加，除新冠定點醫院，全市二三級醫療機構都已開放門急診服務，日均門急診服務量已恢復到去年的四成，特色專病門診也在逐步開放。除線下診療，明日到6月底，全市公立互聯網醫院全部開放週日免費義診服務，並同步推出健康科普講座，每周設立一個主題，確定一家牽頭醫院。

上海疫情持續緩和，圖為市民昨日在位於浦東新區前灘太古裏購物中心的塑膠跑道上跑步。（新華社）

奉賢區副區長張娣芳則介紹，5月16日起，該區承擔起逐步放開，恢復正常生產生活秩序的壓力測試，通過實施「4+1」工程，努力推動區內有序開放，有效防控。當中，「4」是指以開放城市運行標誌性場景為壓力測試點，率先激活開放公交、公園、公共服務場所及公共街區、商區等四大功能，「1」是指把「守得住、控得牢」作為「放得開」的一根紅線。

交通方面，申通地鐵集團副總裁邵偉中介紹，上海軌道交通3號線、6號線、10號線、16號線將恢復運營，運營時段均為早上7時到晚上20時，行車間隔約為20分鐘。近期，上海地鐵正在從系統調試、現場環境消殺、場所碼設置、人員返崗培訓和應急預案等五個方面，積極做好恢復運營準備工作。全網按照「一站一碼」的原則都已部署了「場所碼」，總計1.2萬多張貼在站外出入口、站內通道、安檢點、服務中心、自動售票機等醒目位置，方便乘客掃碼，而乘坐地鐵時，市民應隨申碼為綠碼和有48小時內核酸檢測陰性證明，體溫也需正常（＜37.3℃）。

上海正推進復工復產，市區大型購物中心有序恢復線下營業。圖為昨日位於浦東新區前灘太古裏購物中心內的一家咖啡店。（新華社）

久事公交集團副總經理陸海衛則表示，集團下屬久事公交將分兩個階段，有序、安全、穩妥地推進城市地面公交系統的恢復。第一階段擬從本月22日起，全市優先恢復273條線路運營，其中久事公交恢復111條跨區公交線路的營運，重點連接部分機場、火車站、軌交地鐵和中心城區三甲醫院等，以滿足市民基本出行需求，其中連接機場、火車站的始發線路有13條，虹橋樞紐線路班次間隔不大於90分鐘、其他線路班次間隔不大於60分鐘；與軌道交通配套線路有14條，班次間隔不大於30分鐘，末班車晚於銜接站點15分鐘；途經醫院的線路有84條，班次間隔不大於40分鐘。市民可通過上海交通官方微信查詢具體的運營安排。而第二階段將根據市交通委具體部署，結合久事公交實際營運後的客流情況、疫情防控情況等，視情對確實存在需求的路線逐步加密班次間隔，提昇運能，方便市民出行。

另外，就復工復產過程中的安全監管工作，市應急管理局副局長沈偉忠表示，市安委辦、市應急局將做好三個方面的工作：一是加強安全風險研判，針對各類風險交織疊加、容易引發生產安全事故的特點，聚焦重點領域、重點環節、重點場所，及時發出風險預警和安全提示；二是推動安全責任落實，針對疫情防控條件下，復工復產所面臨的新情況新問題，各地區和各行業部門要按照「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」的要求，以「一行業一規範、一企業一方案」的原則，分類制定行業領域安全生產工作要求和規範指引，督促企業嚴格落實安全生產主體責任，尤其是對於因疫情防控需要而臨時集中居住的商貿等企業，要加強消防安全巡查，保持疏散通道暢通，規範用火用電和用氣管理等；三是強化安全專項治理。根據國務院安委會安全生產專項整治三年行動和「十五條硬措施」等要求，紮實推進安全專項治理，化解各類安全風險，全力保障城市運行安全和生產安全。