北京女求「解彈窗」義工要求請客報答　曝光後女方反被批評教育

北京的健康碼App「健康寶」設有多類「彈窗」警告，收到彈窗的民眾需要履行特定防疫義務，否則出行等活動會受到影響。

當地市民劉女士日前發出截圖，指控一名工作人員在她要求下即為其解除彈窗，但該工作人員隨後發出要求她「請客」等言語，令她感到被騷擾。事情引起網民熱議。



根據網傳截圖，這名義工在通過了劉女士的加好友請求後，給她發送已經解除彈窗的截圖，然後表示「情人節快樂」。這裏看出，事件可能發生在5月14日的「黃色與玫瑰情人節」（Yellow & Rose Day）左右。

其後，這名男子表示，「美女，單獨給你解了」，劉女士也隨即表達感謝，而男子再次強調是「我單獨給你解的」，劉女士則表示，「嗯嗯，知道啦🤫」。

過了兩個多小時後，男子發消息向劉女士確認是否已解除彈窗，之後便提出「請客啊」的要求，她回答：「哈哈 還沒請男士吃過飯呢」，男子則回應「那就請一次」。劉女士便沒有再回應。再過了4個多小時，男子又傳消息給她：「不仗義」。她則說：「我可沒聽說吃飯就是仗義」。

事件引發爭議後，朝陽區建外街道辦事處回應稱，涉事男子是來社區幫忙的義工，工作人員已經找他提醒了，並告訴劉女士，可以刪掉男子的微信。

朝陽區建外街道辦事處回應稱，涉事男子是來社區幫忙的義工。（微博）

不過，劉女士隨後又發布截圖顯示，自己在某群組中表示，社區給她打電話，責備她了，說她不應該在群組發，如果自己被踢出群組，就是他們的處理方式。她表示，自己當初先跟社區反映，不獲處理才在群組發，這樣做也是擔心其他女性的安全，「因為這個人，我恭維不是 不恭維也不是，因為畢竟我在這裏住。社區並沒有關心我怎麼樣。」

對此，備註名寫有「第一書記」的李姓男子回應稱，對她表示歉意，涉事男子趙先生並非社區工作人員，而是第三方義工，已經被辭退。

本以為事情已經結束，但劉女士隨後竟表示，上述李姓男子向警方報了案，她也被叫到派出所做筆錄。劉女士於是在群組表示，自己正在派出所，警員需要了解報案經過，「麻煩回覆一下」，但隨即被移除群聊。

另一張截圖顯示，備註名寫有「第一書記」的李姓男子聲稱轉述警方表示，事件不構成性騷擾，劉女士不可以再在群組和微博發布事件有關內容，並且已經批評教育了她；他又指劉女士是社區一號樓的住戶，不明白為何會在五號樓的群組裏。他最後表示：「這件事翻篇吧。防疫要緊。」

網民點睇：

－前段時間鋪天蓋地罵上海。我直接告訴你，很多亂象慢慢北京一樣存在。因為體系一樣，人性一樣，誰也別好意思說誰

－解除彈窗這麼一點點雞毛的權力，都敢拿出來作威作福，真是色膽包天

－「防疫要緊」

－每一步都很離譜…解除彈窗明明是應作工作，還說得像什麼天大福利一樣

