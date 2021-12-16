深圳女大生稱在食堂遭校友性騷擾　對方喊冤：當天點外賣沒去食堂

日前，自媒體帳號「深大幫幫」發布深圳大學一名女大生自稱於食堂遭男校友「wdg」性騷擾的消息，

事件引起該校學生及網民關注。被指控的男校友隨後發長文駁斥，列出證據指自己當天是點外賣，根本沒有去食堂。



根據「深大幫幫」最初發布的截圖，發出指控的女大生「God」表示，她前一天中午在飯堂吃飯時，附近坐著一個戴眼鏡、穿白色衣服的猥瑣男，一直在盯著她看，手還在不斷擺弄自己下面，嘴裏念念有詞，感覺非常噁心。

「God」說，她愉拍了一張猥瑣男的照片給閨蜜看，閨蜜表示認識該男，該男的姓名縮寫是「wdg」，之前是工商管理專業，後來轉去經院，「她也沒想到他是這樣的人」。

發帖女生自稱遭到性騷擾。（微博圖片）

「God」續指，她不公布該男具體名字，「也給他留點臉面，相信這位同學應該有自知之明」，呼籲該名男同學「好自為之吧，都是大學生了，能有點素質嗎？大庭廣眾下做這種事，不覺得羞愧嗎？」而該文在發布後不久就遭到刪除。

被指控的男學生「wdg」隨後發表長文回應，稱根據校方已有的公開資料，從工商管理轉到經院且姓名縮寫為wdg的只有他本人，「God」的所有指證都恰好指向他，而自投稿到平台刪除該文的一個小時中，有不少朋友詢問他此事，甚至不乏其他校區的學生，「可見影響力之大之惡劣，對我的名譽造成了嚴重損害」。

「wdg」指出，事件發生當日中午，他沒有到該食堂一樓就餐，而是直接點了外賣在宿舍吃。他提供外賣截圖佐證，並表示「餐廳的消費記錄和宿舍監控均可以證實這一點，猥瑣男不是我」。他也聯繫「深大幫幫」平台，向該同學取得聯繫，並索取偷拍的照片求證相中是否為他本人，惟「God」以害怕私隱洩露為由推脫，拒絕發出照片。

被指控的男學生發出自己訂外賣的訂單截圖，希望證明自己的清白。（微博截圖）

他續指，「God」後來又改口是「手滑打錯了名字縮寫」。指猥瑣男應該是「wdh吳東昊同學」，但校方表示建校40年來從未有人叫吳東昊。當他提出已透過輔導員、警方等介入釐清時，「God」卻表示「沒必要鬧大」。

校方：涉事女生發表不實信息 將嚴肅處理

深圳大學周四（16日）表示，發帖女學生已主動聯繫學院老師，承認發布不實信息，並主動承認錯誤，向涉事同學道歉並獲當事人諒解。學校已要求學院在相關部門的指導下繼續調查，按照校規校紀進行嚴肅處理，同時加強對學生的教育管理和引導。

校方指出，在該事件中，自媒體帳號「深大幫幫」作為該信息的主要傳播者，在未經核實的情況下便將不實信息發布至網絡上，造成嚴重不良影響，同時該自媒體團隊未經學校授權許可，擅自使用深圳大學標識，該校將通過法律途徑維護學校的合法權益，並保留追究相關人員法律責任的權利。