疫情｜移民局：國際旅行風險高　不鼓勵個人出國旅遊及訪朋探友

內地疫情持續，國務院聯防聯控機制今日（23日）召開新聞發布會，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，國際旅行的風險依然較高，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，要盡量做到非必要非緊急不出境。



劉海濤表示，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行的風險依然較高，外防輸入的形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留在境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。為此，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，要盡量做到非必要非緊急不出境。

劉海濤稱，各級移民管理機構將繼續積極保障服務境內外企業、中外人員復工復產的需要和其他合理的出入境需求。對從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由以及其他處理緊急個人事務的，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急的，還將提供「綠色通道」的便利。

據早前報道，自疫情爆發以來，內地就實行嚴格的出入境管理政策，惟近日屢有傳言指，中國公民在出入境時遭到海關詳細盤問，甚至被「剪護照」、「剪綠卡」，事件引發高度關注。

北京、上海、廣州三地的出入境邊防檢查總站相繼發布聲明闢謠；國家移民管理局亦回應指，上述傳言不實，是意圖干擾中國常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。