疫情｜內地昨增639宗本土個案　上海再多1人病亡

國家衛健委公布，內地昨日（23日）新增639宗新冠肺炎本土個案，包括141宗確診病例及498宗無症狀感染者。新增1宗死亡病例，為上海的本土病例。



在備受關注的上海，昨日新增480宗本土個案，包括確診病例58宗和無症狀感染者422宗，其中39宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，19宗確診病例和422宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增死亡病例為一名85歲女性，合併有高血壓3級（極高危）、腦梗死後遺症、阿爾茨海默病、帕金遜病等基礎疾病，入院後因突發心源性猝死，經搶救無效死亡，死亡原因為基礎疾病。

其他地區方面，本土確診病例包括有北京41宗，四川19宗，天津16宗，陝西4宗，遼寧1宗，吉林1宗，浙江1宗，含56宗由無症狀感染者轉為確診病例。本土無症狀感染者有四川24宗，河南23宗，天津8宗，北京7宗，吉林7宗，浙江3宗，江蘇1宗，福建1宗，江西1宗，山東1宗。另新增15宗境外輸入病例及34宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例3956宗（其中重症病例192宗），累計報告確診病例223488宗，5224人病亡。