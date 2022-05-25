搜狐全體員工遭內部郵件盜走銀行餘額？　CEO張朝陽：沒那麼嚴重

網絡騙案手段五花八門，一份本應令人高興的「工資補助」郵件，卻成為了詐騙陷阱。近日，內地互聯網公司搜狐的全體員工，收到公司內部郵件並完成相應操作後遭遇詐騙，銀行卡餘額被盡數盜走。



據《新浪科技》報道，5月18日，搜狐全體員工的企業郵箱內，都收到一封搜狐財務部發出的名為《5月份員工工資補助通知》的郵件，大量員工按要求完成掃碼以及填寫銀行帳號信息後，非但沒能等到所謂補助，工資卡內的餘額還被盜走。

據了解，可疑郵件發信地址為「sohutv-legal@sohu-inc.com」，即是搜狐內部域名。而因為公司平時報銷渠道確實需要員工提供銀行卡卡號等信息，故所有員工均未對郵件內容產生懷疑，導致被騙人數之多、涉案金額巨大。

據網傳聊天記錄顯示，搜狐事發後採取了相應行動，包括刪除涉事郵件，並由相關部門整理被騙人員信息向警方報案。但目前，搜狐仍未就事件作出回應，有員工就認為「應該不會有官方消息，這麼丟人的事兒。」

周三（25日），搜狐CEO張朝陽就此在微博回應稱，事件並不像大家想的如此嚴重，他指是因「搜狐一個員工的內部郵箱密碼被盜，盜賊冒充財務部發信給員工」，而技術部門已於事件發生後作出緊急處理，資金損失總額少於5萬元人民幣。他又表示，此次詐騙不涉及對公共服務的個人郵箱。

公開資料顯示，搜狐是中國四大門戶網站之一，公司旗下的電子郵箱服務也是中國最大的郵箱服務提供商之一。