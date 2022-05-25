習近平晤巴切萊特：人權問題上不存在「理想國」　不需要教師爺

聯合國人權事務高級專員辦事處（UN High Commissioner for Human Rights）高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）於周一（23日）起到中國展開為期六天的訪問。

國家主席習近平今日（25日）在北京以視像會議方式會見巴切萊特，表示在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。



據央視報道，習近平指出，人權保障沒有最好，只有更好。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作，擴大共識、減少分歧、相互借鑒、共同進步，共同推進國際人權事業，造福各國人民。當前，最重要的是做好四件事。

一是堅持以人民為中心。要把人民利益作為出發點和落腳點，不斷解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，努力讓人民過上幸福生活，這才是最大的人權。一國人權狀況好不好，關鍵看本國人民利益是否得到維護，人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強，這是檢驗一國人權狀況的最重要標準。要讓人民真正當家做主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者、受益者。

二是尊重各國人權發展道路。人權是歷史的、具體的、現實的，各國國情不同，歷史文化、社會制度、經濟社會發展水平存在差異，必須也只能從本國實際和人民需求出發，探索適合自己的人權發展道路。脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果，最終受害的還是廣大人民群眾。這方面的例子很多，要引以為戒。

三是統籌兼顧各類人權。人權內涵是全面的、豐富的，必須綜合施策，系統推進。對於發展中國家來說，生存權、發展權是首要人權。要努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，為人權事業發展提供堅強保障。

四是加強全球人權治理。促進和保護人權是全人類的事業，需要大家共同努力。在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。要恪守聯合國憲章宗旨和原則，弘揚全人類共同價值，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。中方將繼續支持聯合國為促進國際人權事業作出積極努力。

巴切萊特表示，她欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就，讚賞中方為維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮的重要作用。高專辦願同中方加強溝通，探討合作，為促進全球人權事業進步作出共同努力。