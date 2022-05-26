疫情｜內地昨增460宗本土個案　上海338、北京45宗　再多一人病亡

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增460宗新冠肺炎本土個案，包括104宗確診病例及356宗無症狀感染者。新增1宗死亡病例，為上海的本土病例。



在備受關注的上海，昨日新增338宗本土個案，包括確診病例48宗和無症狀感染者290宗，其中31宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，17宗確診病例和290宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增死亡個案為一名63歲女性，合併有急性消化道大出血、腦外傷後遺症、阿爾茨海默病、墜積性肺炎等急慢性基礎疾病，入院後病情迅速加重，經搶救無效死亡，死亡原因為基礎疾病。

至於北京，新增45宗本土個案，包括確診病例36宗和無症狀感染者9宗。據北京市衛健委黨委書記、副主任（主持工作）鍾東波昨日介紹，當地近兩天報告病例數明顯下降，同時社會面病例也在下降，呈現「兩下降」良好態勢。

北京疫情呈現「兩下降」態勢。圖為5月20日，新發地市場的核酸檢測點。 （新華社）

鍾續指，疫情前期曾波及15區和經開區、共123個街道，隨著疫情防控措施的加強和優化，最少時縮小到4區9個街道，近期疫情因岳各莊市場、東方廣場等聚集性疫情影響而有波動，但整體向好的態勢未變。早期的傳播鏈條絕大部分已被切斷，從多點、多線作戰的困難局面逐步轉向攻堅掃尾階段。管控範圍內感染者比例已達80%以上，大部分新增感染者已被控制在管控範圍內。

其他地區方面，昨日新增本土確診病例包括有天津11宗，河南9宗；本土無症狀感染者有河南12宗，四川12宗，天津9宗，遼寧6宗，吉林6宗，江蘇4宗，新疆4宗，江西2宗，浙江1宗，山東1宗。另全國新增26宗境外輸入病例及59宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例3387宗（其中重症病例170宗），累計報告確診病例223735宗，5225人病亡。