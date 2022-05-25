上海疫情｜新增1中風險地區　官方明確不得拒絕出艙人員回小區

上海昨日（24日）新增387宗新冠肺炎本土個案，為44宗本土確診及343宗無症狀感染者。市人民政府新聞辦公室今日（25日）舉行疫情防控工作新聞發布會，明確不得拒絕城市保障人員、方艙工作人員和志願者回小區等。另一方面，上海市市場監管局透露，上海已有539家食品生產企業復工，100餘家開展「社區團購」業務。



昨日44宗本土確診病例中，12宗在閉環隔離管控中發現，32宗為無症狀感染者轉歸確診病例。 343宗本土無症狀感染者中，342宗在閉環隔離管控中發現，1宗在相關風險人群篩查中發現。市衛生健康委副主任趙丹丹介紹，根據篩查結果，昨日全市共劃分封控區1584個，涉及人口數約39萬人；管控區8058個，涉及人口數約138萬人；防範區61657個，涉及人口數約2146萬人；又指當局將繼續堅持動態清零的總方針，現階段防範區若報告新增陽性感染者，將劃定中高風險地區等。

當局又宣布，嘉定區菊園新區永靖路898弄（北區） 列為中風險地區，並公佈嘉定新增陽性感染者行動軌跡，顯示其曾在小區附近散步，到過超市購物，有關場所已落實封閉管理和環境終末消毒等防控措施。

針對城市保障人員、方艙工作人員和志願者回小區難問題，趙丹丹表示，上海市防控辦進一步規範、明確相應要求，一是對於定點醫院、方艙醫院工作人員，按要求落實在原閉環管理駐地實施5天集中隔離之後，對曾進入隔離病區工作的人員，轉為5天居家隔離，期間每天進行1次核酸檢測，居家隔離期間，隨申碼賦「黃碼」；對未曾進入隔離病區工作的人員，轉為5天居家健康監測，期間第2、第5天各進行1次核酸檢測。

二是對於方艙內保安、保洁、後勤保障等「三保」人員，需在原地落實10天集中隔離和健康管理。對已按要求落實10天集中隔離的三保人員，憑24小時內核酸檢測陰性證明，或者是48小時內核酸檢測陰性證明加上上車前抗原檢測陰性證明返回工地、社區或外省市，並加強自我健康監測。

三是對於方艙醫院和隔離用房項目建設工地務工人員，建築工地7天內無陽性感染者檢出或已完成10天集中隔離的，憑24小時內核酸檢測陰性證明返回工地、社區或外省市，已經撤離至酒店等集中隔離點的務工人員，隔離期滿且符合隔離解除條件的，憑24小時內核酸檢測陰性證明返回工地、社區或外省市。最後是對於其餘外出參與社會保障工作返回人員。做好自我健康監測，堅持非必要不外出，外出時應加強個人防護，避免參加人群聚焦性活動，如出現發熱、咳嗽等不適症狀，在做好個人防護前提下，及時到就近的發熱門診就診，途中避免乘坐公共交通工具。

趙指，各區要根據市防控辦要求，做好政策解釋，督促街鎮加強對基層的工作指導，避免出現居村委會、物業阻攔、拒絕上述有關人員返回的情況。

官方指要避免出現居村委會、物業阻攔、拒絕返回社區的情況。（新華社）

市科委副主任陸敏則介紹，近兩個月來，市科委持續推進支持科技企業的「12條」措施落地。 3月以來，上海共向1824家科技企業發放290多億元人民幣貸款。

另外，上海市市場監管局透露，截至目前，全市已有539家食品生產企業復工復產，復工復產率36.4%，其中納入保供食品生產企業338家，主要為米麵、糧油、肉製品、乳製品等保障民生的食品生產企業。

而隨著社區團購成為民眾購買食品的重要渠道之一，越來越多復產的生產企業嘗試開展社區團購業務，對此，上海市市場監管局劃三「不」底線，指導企業合法合規開展社區團購業務，包括不超負荷生產，結合自身產能制定生產計劃，承接團購訂單，避免超負荷；不忽視配送環節，指導企業對配送端進行延伸管理，特別是需冷鏈運輸的產品，強化全程配送管理；不使用超期原料，強化原輔料使用和生產日期標註，禁止使用超過保質期的食品原料或回收食品生產加工食品，禁止虛假標註生產日期。截至目前，全市已有104家食品生產企業承接社區團購訂單，涉及麵包、糕點、豆製品、速凍面米製品、預調理肉製品等。