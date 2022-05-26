有片｜北師大學生示威要求允許離校　官方指可有條件下返鄉

北京近期出現新一波新冠肺炎疫情，多間大學實施封閉式管理，引發學生不滿。繼北京大學後，北京師範大學亦在近日出現學生聚集抗議。據網民爆料，事發於周二（24日）晚上，學生訴求是明確、公開、統一返鄉的具體政策等，期間有學生被院系老師帶走。翌日，校方發布最新政策說明，明確返鄉條件；官方也指，在高校做好期末各項安排的前提下，同學可安全有序返鄉返家。



網傳標題為「BNUer聯合起來」的海報顯示，活動時間為周二晚上8時前，地點為邱季端北側，訴求為明確期末考試方式和時間、明確放假時間和能否返鄉、正面回應學生訴求以及不追責，不約談。組織者並呼籲參與的學生用手機播放校歌，並打開手電筒。

爆料者指出，8時半左右，主要喊話學生之一被院系老師帶走，老師表示希望現場人士留在邱北等消息，但同學表示沒有學生領導，不能被代表，並一同前往主樓廣場。到45分左右，有學校領導用喇叭表示，校方已就返鄉事宜開會，隨後現場人群聚成幾圈，多名老師分別和同學進行溝通。至9時左右，一位老師代表學校簽署免責書，不追究當晚所有學生任何責任，一小時後，老師承諾返鄉問題可以解決，次日發布正式規定。

爆料者又指，當時現場雖然有些同學情緒激動了些，但大家基本上都在就這些合理訴求進行理性的溝通，多數老師還是一個願意溝通和解決問題的心態，有認真聽取意見並做出很多承諾，「我覺得如果沒有今天的活動，我們的訴求可能沒有辦法得到很好的展現，許多事情可能不會這麼快得到回應的」。

周二晚上10時許，有北師大學生在社交平台傳出「勝利」消息，指新聞傳播學院學生工作辦公室負責老師祁老師承諾可以代表全校，據其表示，學生可以向班主任提交返鄉申請，理由為在學校感到身體不舒適、精神方面很難受等即可，同時須提交接收地社區批准的文件及家長同意的文件。另黨辦主任亦發出不追究全體學生責任的承諾書。

至周三（25日），校方發布最新政策說明，除提到期末考試及畢業典禮的安排，也明確離校返鄉條件，指學生符合已完成本學期學業任務的；雖暫未完成本學期學業任務，但返鄉後可以繼續完成的；存在其他如身體健康、家庭、就業等原因的，即可向院校申請離校返鄉，但須在家長同意且返回地防疫政策允許的前提下提出申請，且獲批後，未經學校審批不可返校。

同日，北京市教委新聞發言人李奕在新冠疫情防控發布會上強調，首都教育系統毫不動搖堅持「動態清零」總方針，但根據本學期的特點和學習節奏，各高校可靈活安排下一階段期末工作，在做好期末各項安排的前提下，同學們可以安全、有序返鄉返家。

今次已非北京近期首次有高校出現類似情況，在周一（23日），中國政法大學也出現學生抗議，網傳文宣顯示，組織者鼓勵參與的學生用手機播放法國作家雨果小說《孤星淚》的同名改編音樂劇中的歌曲《Do You Hear the People Sing?》。翌日，該校發通知，允許學生申請離校，條件亦是需先獲得家長及接收地社區同意。

而本月中旬，北京大學萬柳校區據報連夜建牆，將學生宿舍區與教職工區域隔開，引起大批學生不滿，至少數十人在校園內集會抗議，不斷高呼「拆牆」、「拆圍欄」。最後校方派出多名領導平息事件。

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