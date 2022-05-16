有片｜北京大學萬柳校區無預警建牆防疫　學生深夜集會抗議

在疫情傳播鏈尚未切斷之際，網傳北京大學萬柳校區昨晚（15日）連夜建牆，將學生宿舍區與教職工區域隔開。此舉引起大批學生不滿，至少數十人在校園內集會抗議，不斷高呼「拆牆」、「拆圍欄」。



網傳消息指，萬柳校區的教職員和家屬可以自由出入，學生只能被迫留在校區且不能叫外賣，但兩者之間還有共用的食堂和休息場所。然而，校方在沒有徵求意見和發出書面公告下，在昨日晚上臨時築牆。

學生了解後，發現校方直接將校區劃分成東西兩面，不僅將數千名學生居住的萬柳宿舍區圍起，與教職員工區分開，更將原本共用的戶外休息場所劃分了一半給可自由進出校區的教職員。大批學生不滿校方做法，在校內聚集抗議，要求與教職員同住同權，或直接將戶外休息場所全部劃分予學生。

校方派出多名領導平息事件。網傳影片顯示，副校長陳寶劍手持喇叭與學生對話，承諾會為學生解決問題，並呼籲學生先回宿舍，他再走訪各個房間，「請大家有序地回到自己的宿舍，如果今晚，哪一個宿舍我沒有走到，那是我的責任」。

不少聚集的學生高喊「先把墻拆了」、「不能建墻」。隨後，陳寶劍身後突然傳出聲響，部分已修建的金屬板牆應聲倒下，學生們開始歡呼鼓掌，一名男生從缺口走到陳寶劍身邊，多名疑似是教職員的人上前了解情況。

有學生代表曾請校方承諾不會秋後算帳，並要求領導簽署承諾書，但未知是否成事。有消息指，有學生被老師要求通過現場照片互相檢舉揭發，有同學被人指認。

北京市教委新聞發言人李奕早前表示，要嚴格高校師生員工的進出管理，校內住宿的師生員工原則上不再出校。很多高校開始實行封閉式管理。北大萬柳校區連夜建牆，教職工區域可以自由進出，學生區域封校且禁外賣。學生因深感生活不便而抗議並拆牆。