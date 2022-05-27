疫情｜杭州調整常態化核酸檢測頻次　由48小時延長為72小時

為堅持「動態清零」總方針，內地多個城市相繼開展常態化核酸檢測工作。據中新網報道，浙江杭州宣布，自周五（27日）零時起，該市常態化核酸檢測頻次從48小時延長至72小時。



杭州市疫情防控工作領導小組辦公室周四（26日）發布《關於調整常態化核酸檢測頻次的通告》，其中明確指出，杭州全市轄區範圍內居民及其他在杭人員每72小時應自覺完成一次核酸採樣。

而高風險崗位工作人員和公共服務行業從業人員核酸檢測頻次按照相關規定執行。杭州市外非疫情重點地區來杭返杭人員應提供抵杭前48小時內核酸檢測陰性證明。

此外，杭州還將進一步加強「場所碼」掃碼核驗工作，嚴格執行掃碼必驗，驗碼必嚴。規定時間內未取得核酸採樣或檢測證明的人員不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

隨著常態化檢測頻次調整，杭州的相關採樣點位不會減少，採樣力量不會削弱，該市將按照就近就便原則持續提升採樣便捷度，滿足市民日常採樣需求。

據早前報道，杭州4月28日起開展常態化核酸檢測工作，要求市民每48小時需完成一次核酸檢測，否則將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。