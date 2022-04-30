疫情｜與陌生人嗌交1分鐘　杭州男子被列為密接需隔離「14+7」

與確診或疑似個案同餐廳吃飯、搭乘同一交通工具，均有機會被列為密切接觸者。但浙江杭州一名男子怎麼也沒想到，與陌生人爭吵1分鐘後，自己竟成為密切接觸者，需按規定實行「14+7」的隔離觀察。



據《杭州日報》報道，杭州市疾控中心周五（29日）通報一單案例指，4月22日，杭州在封控區內檢出1宗核酸陽性個案，在進行流行病學調查時發現，該宗個案在居家隔離前一日上午8時40分，曾與陌生人在街頭產生摩擦，並爭吵了1分鐘。

該宗個案因吵架等原因，當日無心工作便回到家中，未料其居住小區之後因出現確診個案而封控，其也被檢出核酸陽性。當局隨即通過流行病學溯源，確定了與其街頭吵架的陌生人身份。

根據風險研判，上述陌生人被列為密切接觸者被納入管理，需按要求進行14天集中隔離和7天居家健康觀察。

杭州市疾控中心解釋，新冠病毒主要通過飛沫、接觸等方式傳播，而在吵架這種激烈場景中，陽性患者可能會噴射出大量病毒。此外，在爭吵過程中，雙方即使佩戴口罩，也可能因為面部動作過大而導致口罩不能有效貼合，降低氣密性，起不到足夠的保護作用，「若有發生肢體衝突，則更危險。」

據了解，杭州自周四（28日）起開展常態化核酸檢測工作，市民每48小時需完成一次核酸檢測，否則將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。