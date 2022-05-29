揭秘航天員往返天地「專車」　長征二號F為何成唯一載人用火箭？

神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體，今日（29日）已轉運至發射區，近日將擇機發射。

據介紹，長征二號F火箭是國內目前唯一可以執行載人任務的火箭，有「神箭」的美譽。截至目前，長征二號F火箭已成功發射13艘神舟飛船，將13名航天員送上太空。



長征二號F火箭總長58.4米，直徑3.35米，捆綁了4個助推器，起飛重量約480噸，可以將8噸多重的神舟飛船送入中國太空站運行的近地軌道。

航天科技集團一院長征二號F運載火箭副總設計師劉烽介紹，航天員的安全是載人火箭設計師要考慮的核心要素。當戰鬥機出現緊急情況，機師將通過彈射座椅迅速彈出座艙，利用降落傘逃生，而長征二號F火箭也有類似的應急逃生裝置「逃逸塔」。

逃逸塔外型與避雷針相似，主要用於低空條件下逃逸。當火箭飛行沒有超過40公里時，因仍處於稠密大氣層內，若火箭出現故障，逃逸塔的引擎會點火，拉扯飛船飛離火箭。然而，並非任意一型火箭加上逃逸塔就可成為載人火箭，載人用火箭不僅有逃逸救生系統，還有故障檢測系統。

長征二號F火箭採用了垂直總裝、垂直測試、垂直轉運、遠距離發射的三垂一遠模式，可保證火箭測試和發射都在火箭豎直的狀態下進行，讓測試狀態和發射狀態保持一致。

神舟十四號載人飛行任務0號指揮員鄧小軍介紹，三垂一遠是國家載人航天特有的一個測發模式，其特點是在技術區的時間比較長，在發射區時間比較短，「火箭飛船的話在技術區它測試總裝的環境比較好，更有利於保證我們產品的質量。因為載人航天人命關天，對可靠性要求很高」。

據了解，總裝廠房設有兩道門，目前用於發射神舟十四號飛船的長征二號F火箭正整裝待發，而用於發射神舟十五號飛船的長征二號F亦在此處於應急待命狀態。

神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至發射區。（新華社）

鄧小軍解釋，進入太空站建造階段後，就開始兩發火箭兩艘船的發射模式，「就是我們常說的滾動發射」。一旦航天員在太空遇到非常緊急的情況，需要緊急返回時，就可以立即啟動應急救援發射，隨時發射升空營救航天員。

自神舟十二號任務起，滾動發射已經成為長征二號F的常態化動作。劉烽介紹，火箭轉運至發射區測試後就轉為應急狀態，原本處於應急待命狀態的火箭會轉為正式發射，「所以這兩發是處於相互轉換的一個角色」。