天問一號｜「祝融號」火星車度寒冬　夜間環境溫度低至-100℃

作為天問一號火星探測任務的火星巡視器部分，「祝融號」火星車已在火星表面工作。央視報道指，目前祝融號火星車所在區域已進入冬季，據介紹，與地球相似，進入冬季後，北半球區域太陽光照高度角下降、光照時長縮短。



據測量，火星車當地正午最高溫度已降至-20℃，夜間環境溫度低至-100℃以下，再加上沙塵天氣進一步減弱光照強度，影響火星車太陽翼電池陣的發電能力。工程團隊近期採取轉動太陽翼調整光照角度、減少每天工作項目和時長，實現能源平衡。

據了解，一個火星日僅比地球長約40分鐘，兩者自轉週期相近，同樣有晝夜交替和四季變化。而火星的公轉週期約是687天，即1個火星年相當於1.9個地球年，代表每個季節在火星的平均持續時間約為地球的兩倍。未來兩個月，太陽直射點將繼續向火星南部移動，約7月中下旬抵南迴歸線附近，屆時火星北半球將進入最冷時分。為安度寒冬、沙塵暴等，祝融號火星車設計了自主休眠等工作模式，待能源降低到一定程度後，便會自動進入休眠模式，直到環境條件漸轉再恢復正常工作模式。

祝融號火星車去年8月15日完成既定90個火星日的巡視探測任務，之後繼續開展拓展巡視探測任務。報道指，其導航地形相機在上月10日，即著陸後第323個火星日，拍攝火星表面撞擊坑附近分佈的石塊影像。環繞火星期間，7台天問一號環繞器攜帶的載荷悉數開機，高分辨率相機於上月17日拍攝分辨率約0.8米/像素的火星特里奧萊環形坑影像，顯示坑壁上「季節性斜坡紋」。上月1日，中分辨率相機拍攝火星水手谷局部地貌影像，分辨率約為65米/像素。

截至周四（5日），天問一號環繞器在軌運行651天，距離地球2.4億千米，祝融號火星車在火星表面工作347個火星日，累計行駛1921米，兩器累計獲取約940GB原始科學數據，運行正常。