國務院聯防機制發文　稱要優化「入戶消毒」流程、杜絕不規範

上海等地疫情期間「入戶消毒」曾引發巨大爭議，有聲音質疑做法根本上違憲違法、消毒對防疫效果有限，也有民眾對於消毒過程的「粗暴」、造成的財物損失表達不滿。

國務院聯防聯控機制周二（31日）發文，強調消毒是切斷傳播的有效措施和手段，同時又表示要優化入戶消毒流程、杜絕「技術不規範」等問題。



強調消毒是重要手段 入戶消毒「杜絕簡單粗暴」

聯防聯控機制在文中稱，消毒是實施「人、物、環境」同防措施的重要手段，精準規範地做好消毒工作事關防疫整體措施落實，事關疫情防控效果。各地要高度重視，嚴格按照傳染病防治法規定，依法依規開展疫源地終末消毒。

文中表示，堅決杜絕入戶消毒技術不規範、操作簡單粗暴、執行跑偏走樣等問題發生。要更加注重對消毒技術規範和流程的嚴格要求，更加注重加強消毒事前、事中、事後溝通，更加注重專業人員的培訓和過程監督，更加注重對公眾開展消毒知識和有關規定的宣傳解讀，精準規範開展消毒。

文中要求，各地要根據流行病學調查結果，確定終末消毒的範圍和對象，嚴格對被病例或無症狀感染者污染的居所、工作學習場所、診療場所、集中隔離點、轉運工具及其他可能被污染的場所進行終末消毒。

稱加強與住戶溝通 告知必要性 爭取理解支持

文章稱，入戶消毒前，加強與住戶的充分溝通，了解房內狀況和物品性質，告知其消毒工作必要性和注意事項，爭取理解和支持。消毒過程中，根據環境風險和物品特性，正確選擇消毒產品和消毒方法。針對污染風險較小、不耐腐蝕或現有方法無法消毒的物品，加強風險研判，視情況採取密閉封存、長時間靜置等無害化處理方式，最大程度降低物品損壞和環境污染。消毒完成後，及時做好社區公示告知工作。

各地要督促各行各業切實落實消毒主體責任，認真排查消毒各項措施落實情況，確保消毒效果和質量。對於檢查中發現存在風險隱患的，要及時跟蹤整改到位，依法嚴肅查處違法違規行為。各行各業要加強本行業本單位消毒工作和消毒人員的管理，組織消毒人員接受技能培訓，避免人員專業水平良莠不齊等問題。要進一步加大消毒相關政策解釋說明力度，針對公眾關心的消毒問題，及時做好回應和解讀。