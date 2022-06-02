深圳原市長陳如桂被查　任內樓價飆升、發生重大炒房案

因涉嫌嚴重違紀違法，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

值得一提的是，陳如桂於2017至2021年擔任深圳市市長，他在任內多次強調確保房地產市場健康穩定發展，惟深圳樓價卻在此期間一度飆升，甚至還發生了轟動一時的炒房事件「深房理」。



廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（深圳新聞網）

公開資料顯示，現年59歲的陳如桂曾任廣州市委副書記、政法委書記、中山市委書記。2017年7月任深圳市代市長、市長，2021年4月辭去深圳市市長職務，改任廣東省人大常委會黨組成員，2022年1月任廣東省人大常委會副主任。據了解，陳如桂是深圳建市以來的第13任市長，亦是深圳時隔27年後首個廣東本土市長。

據《中國新聞周刊》報道，中央紀委國家監委網站發布陳如桂「落馬」消息的前一日（5月31日），陳如桂缺席在廣州召開的廣東省十三屆人大常委會第四十三次會議。而他最後一次公開露面則是5月27日，在廣東省人大常委會黨組擴大會議和理論學習中心組學習會上，陳如桂作學習交流發言。

任職深圳市長期間，陳如桂曾公開指，要不折不扣貫徹落實好黨中央各項決策部署，全力抓好重大專案、實體經濟、工業投資、營商環境改革、安全生產、金融房地產風險防控等重點事項。對於房價問題，陳如桂表示，會落實房地產調控政策，加大保障房建設力度，確保房地產市場健康穩定發展。

中央多次強調「房住不炒」之際，深圳去年4月發生轟動一時的炒房事件。（視覺中國）

但亦正是在此期間，深圳樓價大幅度飆升，以2020年上半年為例，深圳樓價累計上漲11.35%，而同期的上海、北京、廣州分別累計上漲4.72%、2.81%、0.23%。此外，深圳的10個行政區，2020年的二手房價格平均上漲22%。

值得注意的是，中央多次強調「房住不炒」之際，深圳去年4月發生轟動一時的深圳炒房團「深房理」事件，該案中違規經營貸涉3.8億元（人民幣，下同），後續查明流入樓市的經營貸一度高達21億元。目前，有關責任單位和人員已被依法依規啟動問責和處罰，2名疑犯被捕，3名疑犯被刑事拘留，案件正在進一步調查處理中。

有內地媒體報道指，陳如桂是房地產行業出身，長期分管房地陳相關工作，但「房住不炒」在深圳卻遲遲未有落實。「深房理」事件發生20多天後，深圳市六屆人大常委會第五十次會議表決通過系列決議和人事任免事項，會議接受陳如桂辭去深圳市市長職務。